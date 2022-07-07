Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı

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Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine gece baskını düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli şahıslara gece baskını düzenlendi. Operasyon da 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların üzerinde yapılan aramada bir kuru sıkı silah, mermi, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

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