Başkan Uçar'dan Kurban Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uçar'dan Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Uçar'dan Kurban Bayramı mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Kurban Bayramı, ibadetlerimizle Rabbimize kulluğumuzu arz ettiğimiz, kurbanlarımızla Allah’a yaklaştığımız mukaddes bir zaman dilimidir” dedi.
Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Kurban, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla Yüce Rabbimize sunduğumuz kıymetli bir hediyedir. Bayram günleri rahmet ve bereket zamanlarıdır. Peygamberimize ümmet olma şuuruyla kardeşliğimizi diri tutma, sevinme ve sevindirme, barış ve huzur zamanlarıdır. Anne babamızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın ve komşularımızın gönlünü ziyadesiyle hoşnut etme günleridir.” dedi.
Bayramı, maneviyatına uygun geçirmenin büyükleri ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, kimsesizleri, yoksulları hatırlayarak, gönülleri kazanarak mümkün olacağına vurgu yapan Başkan Mahmut Uçar, mesajında şunları söyledi: “Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı'nda, Mekke'de ve Arafat'ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, idrak edeceğimiz Kurban Bayramının barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Konyaspor'un Kosovalı futbolcusu Bytyqi: Avrupa'da en güçlü takımız 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Konyaspor'un Kosovalı futbolcusu Bytyqi: ...
Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig’de forma giyebilmek"
YEREL HABERLER Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig’de forma ...
Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece ...
Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 70'inci gün
YEREL HABERLER Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında ...
Recep Burak Yılmaz: “Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları” Hatayspor'un başarılı stoperi Recep Burak Yılmaz: “Başarının sırrı verimli kamplardan geçiyor” “Taktik konusunda gördüğüm en başarılı hoca Serkan Özbalta”
YEREL HABERLER Recep Burak Yılmaz: “Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve ...
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı akredite edildi
YEREL HABERLER Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı akredite edildi
Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, kırmızı periler diyarında tur attı Narman Peribacaları ile Adalı Göl'e gezi düzenledi Vali Memiş: “Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, ...
TEMA Vakfı il temsilcisi Demirceylan, Vali Memiş'i ziyaret edip rozet taktı
YEREL HABERLER TEMA Vakfı il temsilcisi Demirceylan, Vali Memiş'i ...
Erzurum’un 100’ü geliyor Erzurumlu sanatçı, prodüktör ve müzik eğitimcisi Ensar Çelik, Erzurum’un tanıtımı için çok özel bir sanat projesi hazırladı
YEREL HABERLER Erzurum’un 100’ü geliyor Erzurumlu sanatçı, prodüktör ...
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu’ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, ...
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten ‘MKİ hızlı destek programı’ açıklaması
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten ‘MKİ hızlı ...
Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş
YEREL HABERLER Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş
ESOB Başkanı Rasim Fırat, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Rasim Fırat, basın mensupları ile ...
KUDAKA 2022 yılı sektörel yenilikçilik ve istihdam finansman desteği programı proje teklif çağrısına çıktı
YEREL HABERLER KUDAKA 2022 yılı sektörel yenilikçilik ve istihdam ...
Atatürk Üniversitesine “Engelsiz Üniversite” ödülü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesine “Engelsiz Üniversite” ödülü
(ÖZEL) Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple ...
Giresunspor'da hedef üst sıraları zorlamak
YEREL HABERLER Giresunspor'da hedef üst sıraları zorlamak
Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı
YEREL HABERLER Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk ...
Sokağa bırakılan Pitbull cinsi köpeği evine götürürken polise yakalandı
YEREL HABERLER Sokağa bırakılan Pitbull cinsi köpeği evine ...
Erzurum’da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Erzurum’da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı
Muhtar Aydemir’in eşine son görevi
YEREL HABERLER Muhtar Aydemir’in eşine son görevi
Başkan Dal: “En önemli hedefimiz transfer yasağını kaldırmak”
YEREL HABERLER Başkan Dal: “En önemli hedefimiz transfer yasağını ...
Cağ fabrikasında son rötuşlar tamamlanıyor Cağ kebabı fabrikası için geri sayım Oltu cağ kebabı marketlerde satılacak
YEREL HABERLER Cağ fabrikasında son rötuşlar tamamlanıyor Cağ kebabı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.