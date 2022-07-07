Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Oltu Meslek Yüksekokuluna turuncu bayrak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Oltu Meslek Yüksekokuluna turuncu bayrak

İHA

Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Oltu Meslek Yüksekokuluna turuncu bayrak

Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Oltu Meslek Yüksekokulu turuncu bayrak listesinde yer aldı.
YÖK tarafından tüm üniversitelerin birimleri arasında düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri” sahiplerini buldu.
Atatürk Üniversitesi’nin engelli öğrenciler için mekânda ve eğitimde erişilebilirlik ve engelli yaşama sunduğu hizmetler çerçevesinde yapmış olduğu çalışmalar YÖK tarafından Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak) ile ödüllendirildi. Bu çerçevede beş fakülte, iki meslek yüksekokulu ve bir yüksekokulun yer aldığı Turuncu Bayrak listesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Oltu Meslek Yüksek okulu da yer aldı.
Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşviketmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 yılı engelsiz üniversite ödüllerini kazananlar Ankara’da düzenlenen törenle YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklandı.114 üniversiteden yapılan1074 başvurunun 34 panelist tarafından değerlendirilmesi sonucunda, 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ömer Çomaklı daha önce Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsünün, Mimarlık ve Tasarım ile Edebiyat Fakültelerinin ve Teknokent binasının mekânda erişebilirlik ödülüne (turuncubayrak) sahip olduklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi olarak çevreci ve engelsiz bir kampüste öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim ve araştırma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri ile ilgili yapılan çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Özel öğrenci ve personellerimiz, sınıflarına ya da çalışma alanlarına kolayca ulaşabilmelerine imkân tanıyan projelerimizi uygulamaya geçiriyoruz. Bu bağlamda Engelsiz Üniversite birimimiz, mekânda ve eğitimde erişilebilirlik ile program nişanı çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muhammet Dursun Kaya ile Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ufuk Atmaca almayı hak ettikleri Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (TuruncuBayrak) ödülü ile ilgili olarak; “Onurla almış olduğumuz bu ödülde başta Rektörümüz Prof.Dr. Ömer Çomaklı hocamızın maddi manevi büyük destekleri ile emeği geçen tüm akademik ve idari personellerimize çok teşekkür ediyoruz. Atatürk Üniversitesinin Oltu Yerleşkesi ile Oltu Meslek Yüksekokulu Yerleşkeleri olarak Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak) ödülünü elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Birimlerimizi eğitimde de erişilebilir hale getirmek (Yeşil Bayrak) için üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönem bu bağlamdaki girişimlerimizi girişimlerimiz tamamlayarak birimlerimizi yeşil Bayrak ile taçlandırmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aziziye Belediyesi’nden vefa örneği Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ‘Şehit Tuncay Yurdigül’ ismi verildi
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden vefa örneği Engelsiz Yaşam ...
Büyükşehir’den yeni bir yatırım daha: Tortum Canlı Hayvan Pazarı açıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yeni bir yatırım daha: Tortum Canlı ...
Başkan Sekmen’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Kurban Bayramı mesajı
Erzurum Emniyeti 224 personelle bayramda görev başında Erzurum Emniyet Müdürlüğünden bayram öncesi uyarı: “Telefona değil yola bak, emniyet kemerini tak, hız limitlerine uy”
YEREL HABERLER Erzurum Emniyeti 224 personelle bayramda görev ...
Erzurum Barosu'ndan Avukat Bakırtaş'ın öldürülmesine kınama
YEREL HABERLER Erzurum Barosu'ndan Avukat Bakırtaş'ın öldürülmesine ...
Öz: “Kurban, Allah’a yaklaşmaktır”
YEREL HABERLER Öz: “Kurban, Allah’a yaklaşmaktır”
Başkan Uçar'dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Uçar'dan Kurban Bayramı mesajı
(ÖZEL) Konyaspor'un Kosovalı futbolcusu Bytyqi: Avrupa'da en güçlü takımız 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Konyaspor'un Kosovalı futbolcusu Bytyqi: ...
Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig’de forma giyebilmek"
YEREL HABERLER Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig’de forma ...
Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece ...
Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 70'inci gün
YEREL HABERLER Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında ...
Recep Burak Yılmaz: “Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları” Hatayspor'un başarılı stoperi Recep Burak Yılmaz: “Başarının sırrı verimli kamplardan geçiyor” “Taktik konusunda gördüğüm en başarılı hoca Serkan Özbalta”
YEREL HABERLER Recep Burak Yılmaz: “Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 ve ...
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı akredite edildi
YEREL HABERLER Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı akredite edildi
Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, kırmızı periler diyarında tur attı Narman Peribacaları ile Adalı Göl'e gezi düzenledi Vali Memiş: “Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, ...
TEMA Vakfı il temsilcisi Demirceylan, Vali Memiş'i ziyaret edip rozet taktı
YEREL HABERLER TEMA Vakfı il temsilcisi Demirceylan, Vali Memiş'i ...
Erzurum’un 100’ü geliyor Erzurumlu sanatçı, prodüktör ve müzik eğitimcisi Ensar Çelik, Erzurum’un tanıtımı için çok özel bir sanat projesi hazırladı
YEREL HABERLER Erzurum’un 100’ü geliyor Erzurumlu sanatçı, prodüktör ...
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu’ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, ...
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten ‘MKİ hızlı destek programı’ açıklaması
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten ‘MKİ hızlı ...
Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş
YEREL HABERLER Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş
ESOB Başkanı Rasim Fırat, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Rasim Fırat, basın mensupları ile ...
KUDAKA 2022 yılı sektörel yenilikçilik ve istihdam finansman desteği programı proje teklif çağrısına çıktı
YEREL HABERLER KUDAKA 2022 yılı sektörel yenilikçilik ve istihdam ...
Atatürk Üniversitesine “Engelsiz Üniversite” ödülü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesine “Engelsiz Üniversite” ödülü
(ÖZEL) Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.