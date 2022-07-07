Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Oltu Meslek Yüksekokuluna turuncu bayrak

Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Oltu Meslek Yüksekokulu turuncu bayrak listesinde yer aldı.

YÖK tarafından tüm üniversitelerin birimleri arasında düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri” sahiplerini buldu.

Atatürk Üniversitesi’nin engelli öğrenciler için mekânda ve eğitimde erişilebilirlik ve engelli yaşama sunduğu hizmetler çerçevesinde yapmış olduğu çalışmalar YÖK tarafından Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak) ile ödüllendirildi. Bu çerçevede beş fakülte, iki meslek yüksekokulu ve bir yüksekokulun yer aldığı Turuncu Bayrak listesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Oltu Meslek Yüksek okulu da yer aldı.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşviketmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 yılı engelsiz üniversite ödüllerini kazananlar Ankara’da düzenlenen törenle YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklandı.114 üniversiteden yapılan1074 başvurunun 34 panelist tarafından değerlendirilmesi sonucunda, 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ömer Çomaklı daha önce Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsünün, Mimarlık ve Tasarım ile Edebiyat Fakültelerinin ve Teknokent binasının mekânda erişebilirlik ödülüne (turuncubayrak) sahip olduklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi olarak çevreci ve engelsiz bir kampüste öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim ve araştırma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri ile ilgili yapılan çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Özel öğrenci ve personellerimiz, sınıflarına ya da çalışma alanlarına kolayca ulaşabilmelerine imkân tanıyan projelerimizi uygulamaya geçiriyoruz. Bu bağlamda Engelsiz Üniversite birimimiz, mekânda ve eğitimde erişilebilirlik ile program nişanı çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muhammet Dursun Kaya ile Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ufuk Atmaca almayı hak ettikleri Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (TuruncuBayrak) ödülü ile ilgili olarak; “Onurla almış olduğumuz bu ödülde başta Rektörümüz Prof.Dr. Ömer Çomaklı hocamızın maddi manevi büyük destekleri ile emeği geçen tüm akademik ve idari personellerimize çok teşekkür ediyoruz. Atatürk Üniversitesinin Oltu Yerleşkesi ile Oltu Meslek Yüksekokulu Yerleşkeleri olarak Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak) ödülünü elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Birimlerimizi eğitimde de erişilebilir hale getirmek (Yeşil Bayrak) için üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönem bu bağlamdaki girişimlerimizi girişimlerimiz tamamlayarak birimlerimizi yeşil Bayrak ile taçlandırmak istiyoruz” dedi.

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