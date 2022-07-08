Başkan Oral'dan Kurban Bayramı mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yayınladığı mesajda Kurban Bayramı'nın ülkemize ve İslam Alemine esenlikler getirmesini diledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yayınladığı mesajda Kurban Bayramı’nın ülkemize ve İslam Alemine esenlikler getirmesini diledi.

Başkan Oral mesajında şunları kaydetti; “Bayramlar, insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan; kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine, dünyanın dört bir yanında sıkıntılar içerisinde olan Müslümanların huzura kavuşmasına ve dünya barışının sağlanmasına vesile olması temenni ediyorum. Böylesi özel gün ve kutlu zaman dilimlerini kendimize fırsat bilerek, aile ve yakınlarımızla birlikte olup, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelere sevgi ve merhamet elimizi uzatıp bugünün manevi ortamını onlarla paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam Âleminin, tüm dost, hemşehrilerimin, kıymetli üyelerimin Mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum.”

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