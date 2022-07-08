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(ÖZEL) Hatay'ın Gürcü futbolcusu Lobjanidze: Kebap ve künefe benim için özel

DHA

(ÖZEL) Hatay'ın Gürcü futbolcusu Lobjanidze: Kebap ve künefe benim için özel


Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)ATAKAŞ Hatayspor'un Gürcü futbolcusu Saba Lobjanidze, takımda ilk sezonunun iyi geçtiğini söyledi. Hatay'ın yemeklerinin çok güzel olduğunu belirten Lobjanidze, "Hatay'da gerçekten çok çeşit yemek var ama benim için kebap ve künefe özeldir diyebilirim" dedi.
Hatayspor'a 2021-2022 sezonu başında MKE Ankaragücü takımından gelen orta saha oyuncusu Saba Lobjanidze, Bordo-beyazlı takımla çıktığı 37 lig maçında 8 gol attı. Takımıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerinde Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Saba Lobjanidze, DHA muhabirinin sorularını cevaplandırdı. 
Türkiye'deki ilk senesinde MKE Ankaragücü'nde oynadığını söyleyen Saba Lobjanidze, sarı-lacivertli kulubün kendisi için özel olduğunu belirtti.
Ankara'da her şeyin çok güzel olduğunu anlatan Lobjanidze, Hatay'da beklentilerinin üstünde bir şehirle karşılaştığını ifade etti. Hatay'ın her zaman yukarıyı kovalayan bir takım olduğunu belirten Lobjanidze, "Su seneki hedefimiz de yukarıyı kovalayan takım olmak. Şu an buranın kontratlı futbolcusuyum. Ben bugünü düşünüyorum, yarın ne olacağını bilmiyorum. Ama tabi herkesin olduğu gibi benim de bir hayalim var. Şu anda sadece buraya konsantre olmuş durumdayım" diye konuştu. 
Hatay'ın beklentilerinin üstünde bir şehir olduğunu kaydeden Lobjanidze, yemek konusunda çok çeşit olduğunu belirtti. Kebap ve künefenin kendisi için özel olduğunu söyleyen Lobjanidze, "Hatay'da gerçekten çok çeşit yemek var ve kafa karıştırıyor. Ama benim için kebap ve künefe özeldir diyebilirim. Bekar ve yalnızım. Şu an hayatımda herhangi biri de yok" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Saba Lobjanidze'nin açıklamalarıHaber: Turgay İPEK / Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-07-08 10:20:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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