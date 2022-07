Lojistik ve operasyon yönetimine yönelik uluslararası çalıştay düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde “International Workshop on Optimization Models for Logistics and Operations Management (Lojistik ve Operasyon Yönetimi İçin En İyileme Modelleri)” çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya 5 farklı ülkeden (İngiltere, Fransa, İtalya, Meksika, Tunus) alanlarında uzman bilim insanları ve profesyoneller katıldı. Çalıştaya onur konuğu olarak katılan University of Kent İngiltere’den Prof. Dr. Chefi Triki, "Applications of Combinatorial Auctions in the Age of Shared Economy Logistics (Paylaşım Ekonomisi Çağında Kombinatoryel Müzayede Uygulamaları)" başlıklı açılış konuşmasını yaptı. Çalıştayın başkanlıklarını Doç. Dr. M. Emre Keskin ve Prof. Dr. Vecihi Yiğit yaparken sekreterliğini Doç. Dr. Burak Erkayman yürüttü.

Çalıştayın; bilim insanlarını, araştırmacıları ve profesyonelleri yenilikçi fikirleri ve yeni nesil teknolojiler ve uygulamalarla ilgili çeşitli konuları tartışmak üzere bir araya getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Vecihi Yiğit ise: “Lojistik ve operasyon yönetimi alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip herkes arasında bilgi paylaşımı ve yeni ortaklıklar geliştirmek için bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, Lojistik ve Operasyon Yönetimi konularıyla ilgili en son bilimsel araştırma sonuçlarını sunmak ve yayınlamak için uluslararası bir platform sağlandı. Bu çalıştay, katılımcılarla yeni fikir alışverişinde bulunmak ve araştırma ve/veya iş bağlantıları kurmak ve ayrıca potansiyel iş birliği için küresel ortaklık kurmak için iyi fırsatlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, Yeni Rollerin Neleri Gerektirdiği Üzerine Değerlendirmelerde Bulunuldu

Özellikle Covid19 pandemisi nedeniyle geçen iki yılda yaşanan olayların, lojistik ve operasyon yönetiminde dayanıklılığın önemini ortaya çıkardığı belirten Doç. Dr. M. Emre Keskin: “Tedarik zincirlerindeki muhtemel aksaklıkların veya ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini anlamak ve azaltmak için tedarik zinciri ortakları arasında bilgi paylaşma ihtiyacını tahmin etmek için verilerin toplanması ve analizi, bu yeni rollerin neleri gerektirdiğinin doğru bir şekilde belirlenmesi büyük önem arz ediyor. Hem bilim hem de uygulama, tedarik zinciri risk yönetimi, dijitalleşme ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi gibi konuların başarıyla ele alınmasının, bu değişen ortamda rekabetçi olmak ve rekabetçi kalmak için hayati bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Konferansın, ilgili bilimsel ve akademik alanlarda bilginin gelişmesine yardımcı olacağını düşündüklerini aktaran Keskin, alana yönelik önemli konuların ele alındığı programın düzenlenmesine katkı sunan başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, onur konuğu olan Prof. Dr. Chefi Triki’ye ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

