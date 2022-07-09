Oltulular kurban kesim alanlarına akın etti

Erzurum’un Oltu ilçesinde sabahın erken saatlerinde vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladılar.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Oltu ilçesinde vatandaşlar kurbanlıklarını kesmeye başladı. Oltulu Ali Zayimoğlu, “Çok şükür zorda olsa kaza bela olmadan kurbanımızı kestik. Bu dini vecibemizi kendimiz yerine getirelim dedik, kasap tutmadık zaten bu bizim geleneğimiz dini olarak ta ibadetimizi yerine getirdik. Çok şükür Allah kabul etsin herkesin kurban bayramını kutluyorum, inşallah kazasız belasız bir bayram geçirmiş oluruz” dedi.

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