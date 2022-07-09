Kaçan kurbanlık, sahipleri ile yakalama timini 10 kilometre peşinden koşturdu

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Salih TEKİNOktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bayramın ilk gününde 10 kilometre kaçan kurbanlık büyükbaş hayvan, iğneyle sakinleştirildikten sonra kesildi.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin farklı noktalara kurduğu yerlerde kurbanlar kesildi. Kesime götürülen kurbanlıklardan bazıları kaçınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi' devreye girdi. 2 kişiden oluşan tim, cep telefonu ihbarlarına yetişmeye çalıştı.

Kurban Yakalama Timi, Yakutiye ilçe Şükrüpaşa'dan gelen kaçak kurbanlık ihbarına müdahale etti. Sabahtan beri peşinden koştukları kurbanlık büyükbaş hayvanı yakalamak için timden yardım istediklerini söyleyen Yiğit Katkat, 20 kişinin yakalayamadığını söyledi. Şükrüpaşa'da boş arazide uyuşturucu iğne atan silahla vurulan hayvan buna rağmen tren raylarında koşmaya başladı. Vatandaşları ve timi peşinden koşturan kurbanlık, yaklaşık 10 kilometre kaçtı. Uzun süren takibin ardından iğnenin etkisiyle yere düşen hayvan, kamyonete konularak kesime götürüldü.

KOLU KIRILDI

Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'nde kurbanlık hayvanı kamyonetten indirmeye çalışan Bülent Aktaş'ın aldığı darbeyle kolu kırıldı. Aktaş, kesim öncesi 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istedi. Bağlandığı ağaçta bile yanına kimseyi yaklaştırmayan hayvan, iğneyle sakinleştirildikten sonra kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-07-09 11:48:09



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