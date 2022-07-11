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Dünya’nın en büyük 3’üncü şelalesi kurban bayramında da vatandaşların uğrak yeri oldu

İHA

Dünya’nın en büyük 3’üncü şelalesi kurban bayramında da vatandaşların uğrak yeri oldu

Erzurum’un Tortum ilçesinde bulunan, Avrupa’nın ve Asya’nın en büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi kurban bayramında da yerli turistlerin durak noktası oldu.
Erzurum’un doğa güzelliklerinden bir tanesi olan ve Dünya’nın en büyük 3’üncü şelalesi olan Tortum Şelalesi kurban bayramında da doğasever vatandaşların ilk adresleri oldu. Avrupa ve Asya’nın da en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan doğa harikası şelale UNESCO dünya miras listesine de aday olarak gösteriliyor. Öte yandan yapılan çevre düzenlemesiyle de vatandaşların dikkatini çeken şelale ülkenin dört bir tarafından gelen turistleri de ağırlıyor.
Tortum şelalesinde çok güzel çevre düzenlemesi yapılmış olduğunu söyleyen Barış Polat, “Yıllar önce tortum şelalesine gelmiştim. Çevre düzenlemesi o zaman yapılmamıştı. Türkiye’nin de en uzun şelalesi olan tortum şelalesi Artvin’den gelirken uğrak yerlerimizden bir tanesidir. Diğer taraftan burada çok güzel bir çevre düzenlemesi yapılmış. Yolları ve izleme alanları olsun çok güzel manzaralarla karşılaştık. Özellikle Erzurum’da uğranması gereken yerlerden bir tanesi olarak düşünüyorum. Bahar aylarında çok daha gür akan şelale şuanda gayet iyi seviyede bulunuyor” diye konuştu.
Bayram’da ki ilk durak yerlerinin Tortum şelalesi olduğunu belirten Tarık Apak, “Tortum şelalesine ben daha öncede gelmiştim. Elazığ’dan geldim şelaleyi ziyarette bulunmak için. Daha önce geldiğimizde biraz daha fazla burada zaman geçirmiştik. Zannedersem o zamanlar burada restorasyon yapılmamıştı. Yapılan bu çevre düzenlemesi çok daha iyi olmuş. Tehlike açısından ve insanların güvenliği açısından da mükemmel bir düzenleme olmuş. Buraya gelme sebeplerimizden bir tanesi ilk olarak serin olması, ikincisi bu kadar ender bulunan bir şelalenin vermiş olduğu izleme keyfidir. Bu yükseklikten bu kadar akan bir suyun olduğu şelaleyi her yerde görmeniz mümkün değil” dedi.

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