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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale’de birlik gecelerinde coşku zirve yaptı

İHA

Aşkale’de birlik gecelerinde coşku zirve yaptı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaz etkinlikleri çerçevesinde Gümüşseren Köyü İstanbul Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ilçe halkı doyasıya eğlendi.
Bayramın 1. günü başlayan programda Aşkale Gümüşseren Köyünde göz nuru, birbirinden değerli el işlemeleri, yöresel yemekler ve giysiler ücretsiz olarak sergilendi. Sergi ve program açılışını ilçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte dernek başkanı gerçekleştirdi.
Programla alakalı açıklama yapan Dernek Başkanı Metin Uslu" Benim büyük bir hayalimdi birlik beraberlik adına ilçemizde, köyümüzde böyle bir program hazırlamak. Gümüşseren Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneğinde Başkanlık görevine seçildikten sonra bu hayalimi kadın kolları başkanım Gönül Uslu ve yönetimdeki arkadaşlarıma anlattım, arkadaşlarım ile birlikte yola çıkarak bu program için her şeyi yapmaya hazırdık. Yaklaşık 8 ay gibi bir süre içinde neler yapabiliriz derken bu muhteşem organizasyonu başardık. Bu uğurda beni yanlız bırakmayan emeği geçen yönetim kurulu üyelerime, Gençlik Kollarına ve Kadın Kolları Başkanı Gönül Uslu ve yönetimine çok teşekkür ederim" dedi.
Gümüşseren Köyü Kadın Kolları Başkanı Gönül Uslu ise konuşmasında, "Çok zorlu ve bir o kadarda eğlenceli çalışmalarımız sonrasında herkesin beğenisini kazanan bir program hazırlamak bizlerin tüm yorgunluğunu aldı. İnsanların mutlu ve gülen yüzlerini görmek heyecanımızı kat ve kat artırdı. Birlik beraberlik adına çok güzel bir etkinlik oldu, dolu dolu 3 gün 3 gece halkımız bir arada oldu. Uzun süredir ilçemize, köyümüze gelemeyenler geldi hasretlikler son buldu. Bunu inşa etmek bizleri de gururlandırdı. Emeği geçen herkese ve özellikle uzaktan yakından programımıza gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yaz etkinlikleri çerçevesinde Gümüşseren Köyü ve ilçe halkı Türkülerle duygusal anlar yaşarken halaylar ile gönüllerince eğlendiler. Düzenlenen etkinlik bir köy derneğinin 3 gün 3 gece boyunca sunulması Aşkale'de bir ilk olarak tarihe geçti.

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