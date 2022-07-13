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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bu sene de futbol takımlarının gözdesi oldu

İHA

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bu sene de futbol takımlarının gözdesi oldu

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve lüks otelleriyle beraber Erzurum, bu sene de futbol takımlarının gözde kamp merkezi durumunda. Birçok futbol kulübü yeni sezon hazırlıkları için Erzurum’da kamp yapıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin önde gelen kamp merkezlerinden bir tanesi olan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu sene de futbol takımlarının gözdesi durumunda bulunuyor. Rakım seviyesinin yüksek olması ve lüks otellerin sağladığı imkanlar doğrultusunda kamp sürecini ErzurumPalandöken’de geçirmek isteyen kulüpler, yeni sezon hazırlıklarını da yüksek irtifa kamp merkezinde bulunan sahalarda gerçekleştiriyor. Bu sene de çoğu futbol takımının kamp yapmak için Erzurum’u seçtiğini belirten Otel Müdürü Ömer Akçay, şu anda Süper Lig’den 3 takımın Erzurum’da olduğunu, bununla beraber Ümraniyespor’un da Erzurum’a geleceğini belirtirken, 1., 2. ve 3. liglerden toplamda 40 futbol takımının Erzurum’da kamp yapacağını söyledi.
Akçay, “Palandöken'de 20 Haziran itibariyle Yüksek İrtifa Futbol Kamp Merkezi yoğunlaşmaya başladı. Şu anda Hatayspor, Giresunspor, ve Konyaspor buradalar. Bayram sonrasıyla beraber Giresunspor ile Hatayspor burada devam edecek. Ümraniyespor geliyor. Bununla beraber Çaykur Rizespor geliyor ve bilumum takımlar gelmeye başladı. Bu yıl Erzurum Palandöken'de 40’a yakın takımı inşallah kamp yaptıracağız, şu anda planlamalar o yönde. Bunlar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları. Bununla beraber de en önemli figür Türkiye Futbol Federasyonu'nun hoca adayları, antrenör kursları ve seminerleri burada devam ediyor. 1 Haziran'da başlamıştı ve yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölgesel amatörlerde register diye büyük bir kampı olmuştu. Büyük bir turnuvası olmuştu, onlar da devam ediyor. Eylül 20’ye kadar Erzurum'da futbolla yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
Futbol takımlarının Palandöken’i tercih etme sebeplerinin havası ve sahalarından dolayı olduğunu ifade eden Ömer Akçay, “Şimdi Erzurum'un en büyük özelliği 17 tane hazır çim, doğal futbol sahamız var. Bu noktada Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne minnettarız. Büyükşehir belediyesi, profesyonel ekibiyle inanılmaz bakıyorlar. Bununla beraber ulaşımın kolaylığı, doğal klima dediğimiz havanın maksimum 26, 27 dereceye çıkması ve kuru havayla beraber akşamları inanılmaz serin oluyor. Futbol takımları da bu noktada tercih sebebini Palandöken’den yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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