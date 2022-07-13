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Başkan Tanfer; “15 Temmuz’da canlarımızı kurşunlara siper ederek darbeye geçit vermedik”

İHA

Başkan Tanfer; “15 Temmuz’da canlarımızı kurşunlara siper ederek darbeye geçit vermedik”

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Tanfer, 15 Temmuz’da hain FETÖ mensuplarının ülkenin bekasına, Türk milletinin birlik ve beraberliğine karşı bir işgal ve darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.
Türk milletinin birliğine ve dirliğine kast edilerek gerçekleştirilmesi planlanan hain darbe girişiminin, demokrasisine sahip çıkan vatandaşlar tarafından bertaraf edildiğini hatırlatan Başkan Tanfer, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Devletimiz, 15 Temmuz’u unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak için bu günü ’15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ilan etmiştir. Aziz milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve çağrısıyla korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen hain FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri karışlarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır.
Bizler bu günün altıncı yıl dönümünde ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimizi anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlarda olacağız. Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda Türk milleti cepheye nasıl koştuysa 15 Temmuz günü o vatan aşkıyla tankların önüne dikilen, kendisini bombalara, kurşunlara siper eden kahraman vatandaşlarımız canlarını kurşunlara siper ederek darbenin önüne geçti. Şu bilinmelidir ki Türk milleti bu ve bunun gibi darbelerin yapılmasına izin vermeyecektir. Türk milleti, bir kez daha ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve birlik beraberliğine kast eden hainlere gereken dersi vermiştir, kararlılıkla vermeye de devam edecektir.
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız hain darbe girişiminin 6.yıl dönümünde, gözlerini kırpmadan, tankların karşısına dikilen, kurşunlara göğsünü siper eden ve şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz'da yediden yetmişe tarihî destanı yazan necip milletimizin de 15 Temmuz destansı kahramanlığını kutluyorum.”

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