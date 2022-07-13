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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oltu'ya 4-6 yaş kuran kursu binası temeli atıldı

İHA

Oltu'ya 4-6 yaş kuran kursu binası temeli atıldı

1980 yılından beri fakir öğrencilerin umudu olan eğitim ve öğretimde her zaman destek olan Oltu Birlik ve Beraberlik Vakfından yeni bir hizmet daha gerçekleştiriyor.
Oltu Birlik ve Beraberlik Vakfından okul öncesi 4 6 yaş gurubuna hitap edecek kuran kursu binasının temel atma töreni yapıldı.
Yeni yapılacak 4 katlı Kuran Kursu binasında 46 yaş gurubu çocuklara yönelik hizmet binası, Aşevi, Gençlik Merkezi, Taziye evi, Etüt Merkezi olarak hizmet verecek bina inşaatının bir buçuk yılda tamamlanacağını belirttiler.
Temel atma töreni Emekli Müftü Halil Korku’nun dua yapmasıyla başladı. Ardından temel atma töreninde bir konuşma yapan İçişleri eski Bakanı Selami Altunok, “Başta hocalarımız olmak üzere büyüklerimiz olmak üzere Allah onlardan razı olsun. Allah bu gibi eserleri hizmete sokan insanların sayısını artırsın. Oltululardan Allah razı olsun Oltulular gibi bizim Erzurum’un hemen hemen bütün beldeleri Oltu’nun kendine has bir özelliği var. Dini diyaneti daha yukarılara çıkarabilmek için ezanı şerifin sesini daha gür çıkarabilmek için gayret eden çok değerli hocalarımız var, Allah onlardan razı olsun. Allah hayırlı uğurlu eylesin, evlatlarımıza gelecekte bizim bıraktığımızdan daha iyi noktalara getirecek evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah” dedi.
Ardından tekbirlerle kurban kesildi daha sonra dualarla ilk beton dökme işini pompanın düğmesine Prof. Dr Mustafa Ağırman ve Hayır sever vatandaş İbrahim Ağırman basarak temele beton döktüler.
Prof. Dr. Mustafa Ağırman, “Oltu birlik camisinin yanındaki 46 yaş grubu kuran kursumuzun temelini attık inşallah yakın zamanda açılışını da yapacağız. Oltu Birlik Camisini altı uzun yıllardır imam hatip öğrencilerinin yurdu olarak kullanıldı, burada çok güzel öğrenciler yetişti. Şu anda bu temel atma törenine de burada yetişmiş bir çok öğrenci katıldı. Müftü, imam, öğretmen, akademisyen ve üst düzey bürokrat olarak Türkiye’nin değişik yerlerinde insanımıza Devletimize hizmet ediyorlar. Biz caminin altındaki öğrenci yurdunu Aslanpaşa Camisinin yanına yaptırdığımız büyük güzel modern binaya taşıdık onun yanına birde ek kuran kursu yaptırdık şimdi yaptırdığımızda bina ise 46 yaş kuran kursu binası yani mahalle sakinlerimizin çocuklarına hizmet verecek bir binadır. Buna okul öncesi de denilebilir 4 6 yaş gurubu da denilebilir. Diyanet işleri Başkanlığı son senelerde bu konuya da ağırlık verdi özellikle şehirleşme son sürat devam ederken çocukların oyun alanları daraltılınca parklar bahçeler binalar yükseltilince yer bulamıyorlar. 46 yaşında olup ta aynı mahallede oturan çocukların hem birbiriyle kaynaşmaları hem de bina içerisindeki oyun alanlarında güzel vakti geçirmelerini uzman eğiticiler tarafından yeni bir yer örf adetler gelenekler büyüklere saygı küçüklere sevgi Müslüman Türk Milletinin örfünün adetinin öğretildiği yeri Allah nasip ederse kısa zamanda bitirip hizmete açacağız. Nasip olursa Birlik Camisi etrafında oturan mahallesi sakinlerinin 46 yaşındaki çocuklarına hizmet sunacak bir binadır” dedi.
Açılışa Eski İçişleri Bakanı Selamı Altunok, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Prof.Dr.Aslan Gülcü, Prof. Dr. Mustafa Sağlam Ak Parti İl Başkan yardımcısı Yavuz Selim Turan, İş insanı Fuat Demir, Oltu Ak Parti İle Başkanı Eftal Gülcü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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