ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten 15 Temmuz mesajı;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 15 Temmuz’un, demokrasiye inanan ve iradesini asla tahakküme teslim etmeyen Türk halkının, darbe heveslilerini alt ettiği bir gurur günü olduğunu söyledi.

Milletin özgür iradesini hedef alan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminde, Türk halkının tam anlamıyla bir demokrasi sınavı verdiğini ve bu zorlu sınavdan yüzünün akıyla çıktığını ifade eden Başkan Yücelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

“Tarih boyunca bulunduğu coğrafyada var olmak için büyük bedeller ödeyen milletimiz, her karış toprağı şehitlerin kanıyla sulanmış vatanını, milletin iradesi dışında hiçbir güce teslim etmemiştir. Aziz milletimiz, cesareti, feraseti ve sahip olduğu birlik ve beraberlik şuuruyla arasına fitne tohumlarının ekilmesine fırsat vermemiştir. Milletimiz, demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına kutsal bildiği değerlerini savundu. 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birliğini, milletimizin kardeşliğini hedef alan ihanet odakları; şimdiye kadar bir karış toprağını düşmana terk etmeyen milletimizin, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla vatanını, toprağını ve değerlerini canı, kanı pahasına koruyup, kollayacağını bir kez daha gördü.”

Her zaman demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurgulayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Daima devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına durup, var gücümüzle onlarla mücadele edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Hep birlikte çalışıp, üretip daha da güçlü bir ülke olacağız. Yolumuza çıkan engelleri el ele verip aşacağız. Milletimizin iradesini hedef alacak her türlü zorbalık ve darbeye karşı Cumhuriyetimizin ve halkımızın yanında olacağız. Bu vesileyle, tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.