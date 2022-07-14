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Kaymakam Dertlioğlu: “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

İHA

Kaymakam Dertlioğlu: “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı.
Kaymakam Dertlioğlu; “15 Temmuz 2016’da ülkemiz, milletimize ve demokrasimize alçakça kast eden hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışladır.
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir grup cuntacı asker, milleti ve milli iradeyi hiçe sayarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçladı. Ancak bu hain darbe teşebbüsü Tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti’nin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazılarak engellendi.
Aziz milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, Baş Komutanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır.
15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız
Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kurtuluş Savaşında dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bundan sonra bize düşen görev yapılanları asla unutmayarak aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak Ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh seviyelere ulaştırmaktır. Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.”
Kaymakam Dertlioğlu mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu aziz millet tanklara, uçaklara, kurşunlara karşı vücudunuzu siper ederek tarih yazdı. Bu mücadeleyi sabote etmek isteyenleri de milletimiz yine basiret ve ferasetiyle alt edeceğine inancımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi her daim; "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" sözleri kararlığıyla mesajıma son verirken bir kez daha 15 Temmuzda vatanı, milleti, bayrağı, milli irade ve demokrasisi için canını siper eden Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin ve Horasanlı hemşerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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