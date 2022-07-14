THM sanatçısı Ülkü Eyupoğulları, Muhammed Eymen bebek için konser programı yapacak Erzurumlu sanatçı duyarsız kalmadı

Erzurumlu ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Ülkü Eyupoğulları, Erzurum'un ilk Sma Tip1 hastası Muhammed Eymen Kaya bebek için seferber oldu.

Gen tedavisi için gerekli olan parayı toparlayabilmek için başlatılan yardım kampanyasına destek veren sanatçı, İstanbul Müzik Sahne Sanatları Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte konser programı için hazırlıklara başladı.

Müzik Sahne Sanatları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı kurucu başkanı Ayhan Ak ve Yönetim kurulu üyesi Mehmet Şen ile bir araya gelen Türk Halk Müziği sanatçısı Ülkü Eyupoğulları, Endüstri Mühendisi Yunus Gür ve Erzurumlu Halk Müziği sanatçısı Alican Özmen ile birlikte Eymen bebek için destek çalışması başlattı.

Başkan Ayhan Ak, “Dernek olarak tüzüğümüzde de yer aldığı gibi bu tür ihtiyaç sahibi gördüğümüz kişilere destek olmak gibi bir amacımız var. Dernek olarak bu konuda da ne yapabiliriz elimizden ne gelir bunu yapmak istiyoruz. Üyelerimizle solistlerimizle gerekirse konser programları yapalım” dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Ülkü Eyupoğulları ise “Uzun bir zamandır ailesi seferber oldu. İş adamlarımızı halkımız destek olmaya çalışıyoruz. Hem Muhammed Eymen adına hem de memleketim adına bu konuda bizlere destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda isimli sanatçılarımızla Havuzbaşı kent meydanında Eymen bebek için bir konser planlıyoruz. “Haydi Erzurum gün birlik günü” sloganıyla Muhammed Eymen’e nefes olmak için emlimizden gelen çabayı ortaya koyacağız” diye konuştu.

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