Karataş ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Oltu ve Şenkaya ilçelerinde Kurban Bayramı münasebetiyle ziyaretlerde bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş esnaf ve MHP ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Taziye maksadıyla Oltu ilçesine giden ve Oltu esnafıyla da bir araya gelen Karataş yoğun ilgiyle karşılandı. MHP Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ile birlikte esnafın sorunlarını da dinleyen Karataş ardından Şenkaya İlçesine geçti.

MHP Şenkaya İlçe Başkanı Şenay Ören ile birlikte esnaf ziyaretlerini sürdüren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ardından İlçe Başkanı Şenay Ören'in oğlunun düğün törenine katıldı.

Düğün de çiftlere mutluluklar dileyen Karataş gençlerin Türk kültürüne sahip çıkması noktasına değinerek " Türkİslam kültürünün yeni nesilde daha tutucu şekilde yaşatılması günümüz yoz kültürleri acısından önemlidir. Bizler kültürümüzle var olan milletiz. Kültürümüzü yaşayarak yarınlara miras bırakmamız gerekiyor. Bunun içinde en kolay görünün kültürel zenginliğimize dahi sıkı sıkı sarılmamız icap etmektedir. Bayramların bizde farklı hava oluşturması da bu yüzdendir. Bayramlarımızı en öz şekilde yaşamaya devam edeceğiz ve bize kazandırdığı İslami değere sahip çıkacağız. Bunu hep birlikte yaparak yarınlarımıza daha umutla bakabiliriz. Bu vesileyle bir kez daha; öncelikle Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, Müslüman milletlerin ve Tüm insanlığın Mübarek Kurban Bayramını kutluyor dünyaya İslam ahlakının vukuu bulmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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