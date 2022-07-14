Başkan Sekmen’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “15 Temmuz Demokrasi Destanımız, milli hafızamızdan asla silinmeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir” dedi. Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Aziz milletimiz kuşkusuz asırlar boyunca türlü türlü ihanet, musibet ve belalarla karşı karşıya kalmıştır. Üzerinde yaşadığımız bu çetin coğrafyada necip milletimiz savaşları da görmüştür, isyanları da görmüştür, emperyalist girişimler sonucunda kurulan tuzakları da görmüştür, darbeleri de görmüştür. Ama 15 Temmuz gibi mel’un bir organizasyonla, altını çizerek söylüyorum ki, bu millet ilk kez karşılaşmıştır. Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla Türkiye’ye örnek olan Dadaşların 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır.”

“Erzurum; Anadolu’nun ruhudur”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’un Anadolu’nun ruhu ve milli iradenin de bayraktar şehri olduğunu ifade etti. Sekmen, şöyle devam etti: “Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin o günkü çağrısı ve aziz milletimizin de ferasetiyle istiklal ve istikbale bayraktar olan milli mücadele şehrinden Anadolu’ya yayılan bu destanı gelecek nesillere aktarmak her birimizin ortak görevidir. İşte o İstiklal gecesinin arkasındaki yüksek inanç ve ruhu bugün çok iyi anlamamız gerekir. Unutmayalım ki ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran ‘Dini mübini İslâm’dır. O günü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Terörist başı satılmış FETÖ ve postallı işbirlikçilerinin bu aziz vatana kastını asla unutmadık ve unutmayacağız da”

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz övünç vesilemizdir”

Erzurum’un şehitler yatağı olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz övünç vesilemizdir” kaydını düştü. “93 Harbi’nde olduğu gibi sela ve ezan sesleriyle birlikte tek yürek olan Dadaşlar, Hürriyet aşığı bu şehri yeniden ayağa kaldırarak Anadolu’nun milli refleksine adeta yön vermiştir” diyen Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Vatanımız, milletimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, hürmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz’da Hakk’a yürüyen şehitlerimize ve Erzurumlu Kahramanlarımız Yakup Sürücü, Murat Ellik, Edip Zengin, Oğuzhan Yaşar ve Beytullah Yeşilay’a Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimiz Abdulhakim Aydın, Furkan Şimşek, Ahmet Kağızmanlı, Rıza Demir, İsmail Dilekci, Onurcan Akçay, Zekeriya Çılğı ve Hanifi Taş kardeşlerime de sağlık ve sıhhat dileyerek, şükranlarımı sunuyorum. Bu şanlı toprakları şühedalarımızın kanlarıyla vatanlaştıran tüm şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun.”

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