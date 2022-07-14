Başkan Sunar’dan 15 Temmuz mesajı Sunar: 15 Temmuz milli şuurun ayağa kalktığı gündür

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, yaşamlarını feda eden şehitleri rahmetle anan Sunar, “15 Temmuz, ‘Canımız da malımız da evladımız da vatana kurbandır’ diyenlerin yazdığı destansı zaferdir” kaydını düştü.

15 Temmuz’da Milli şuurun ayağa kalktığını ifade eden Sunar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında ‘Vatan bir bütündür asla parçalanamaz’ hükmünün cihana haykırıldığı 15 Temmuz, aynı zamanda Dünya Demokrasi Tarihinin de en aydınlık hareketidir, tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır” İfadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 tarihinin Türk tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kayda geçen Sunar, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Tarihte eşi görülmemiş demokrasi destanının yazıldığı 15 Temmuz, FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen milli iradenin zaferidir; şanlıdır, kutludur; ruhu hep diri tutulacaktır.” dedi

Mesajında şehitlere rahmet niyazında bulunan Sunar, “Hain darbe girişimine karşı koyarak; vatan topraklarının Türk Milletine ait olduğunu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya haykıran milletimize şükranlarımızı sunuyor, bu uğurda can veren başta Ömer Halisdemir olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize hürmet ve saygılarımızı iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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