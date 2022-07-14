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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barlak: “Yakın tarihin en korkunç gecesiydi”

İHA

Barlak: “Yakın tarihin en korkunç gecesiydi”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, darbe girişiminin, yakın tarihin en korkunç ve en kanlı günü olduğunu söyledi.
Zafer Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, 251 şehidin verildiği gecenin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, “Üzerinden altı yıl geçmesine rağmen acıları dün gibi taze olan 15 Temmuz kalkışması, ardında yıllar geçse de unutulmayacak hikayeler bıraktı. 251 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, binlerce vatandaşımızın yaralandığı, tankların araçların ve insanların üzerinden geçtiği, yakın tarihimizin en korkunç, en kanlı ve en hain darbe girişimi olarak hafızalarımızda yer eden 15 Temmuz, Türk milletinin bayrağına, vatanına ve demokrasisine olan bağlılığıyla da ayrı bir anlam kazanmıştır.” dedi.
Hain darbe girişimi sırasında dönemin Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar’ın silah zoruyla rehin alındığını, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ani baskınlarla devlet düzeninin işlemez hale getirilmesinin hedeflendiğini hatırlatan EGC Başkanı Barlak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dahi kendi uçaklarımızca bombalandığı bir gecede basın organları görevini hakkıyla yerine getirerek direnişe güç katmış, iletişimi keserek üstünlüğü ele geçirmeye çalışan FETÖ’cü hainlerin tüm planlarını yaptıkları yayınlarla bozmuştur. Bu gece, basının gücünü ortaya koyduğu gibi gerekliliğini de bir kere daha ispatlamıştır. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kahramanca direnerek şehit düşen vatandaşlarımıza Allah’tan bir kere daha rahmet dilerken, 15 Temmuz gazilerine ve tüm milletimize şükranlarımı arz ediyorum.” diye konuştu.

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