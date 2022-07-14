Erzurum’da 15 Temmuz anma etkinlikleri 15 Temmuz şehit ve gazilerinin fotoğrafları tarihi Çifte Minareli Medresede sergileniyor

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinleri çerçevesinde tarihi Çifte Minareli Medrese’de 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılış törenine Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Kültür Turizm İl müdürü Cemal Almaz, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Sergide bulunan 15 Temmuz gazisi Ahmet Kağızmanlı, “Hain darbe gecesi Ankara’da görevde yükselme sınavı için bulunduğum esnada yaralandım. Helikopter atışıyla boynumdan ve sırtımdan şarapnel parçası ile vurulmak suretiyle yaralandım. Bugünde üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halen sıcaklığını koruyan bir darbe girişiminin anısına toplanmış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğraflarda o günü anlatan kareler mevcut. Farklı bir geceydi, inşallah bir daha yaşanmaz bir daha bu kötü günleri görmeyiz” dedi.

Gazi Onurcan Akçay ise, “Sol gözümden vuruldum. Saraçhane bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin olduğu bölgede vuruldum. Rabbim bu hainlere, bu üniformanın içine saklanmış teröristlere rabbim fırsat vermesin hiçbir şekilde. Üzerinden 6 yıl geçti darbenin. Acılarımız gün geçtikçe daha da tazeleşiyor bizim" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise sergide yaptığı açıklamada, "15 Temmuz’un üzerinden altı yıl geçse de zihinlerimizde yüreğimizde tazeliğini koruyor. Aslolan tarihimize sahip çıkmak. Bugün burada Erzurum’umuzda 5 şehidimiz ve 7 gazimizin fotoğrafları var. Erzurum her zaman haksızlığa dur diyebilecek vatanının milletinin yanında olan bir şehir” dedi.

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