Erzurum, 15 Temmuz’da yine tek yürek oldu

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutmak için meydana akın etti.



Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutuyor. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde devam ediyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş mesajını izledi. Kur'an tilavetinin ardından Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.



Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, MHP İl Başkanı Naim Karataş, kurum müdürleri meydana inerek vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu. Türk milletinin çok büyük bir sınavdan geçtiğini kaydeden Erzurum Valisi Okay Memiş, “15 Temmuz gecesi yine Erzurum’dayız, yine Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi dadaş kardeşlerimiz Cumhuriyet Caddesi’ni hınca hınç doldurdu. Türk milleti çok büyük bir sınavdan geçti. Hain FETÖ’cü yapılanma neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal kimliğine, demokrasisine, vatanın bölünmezliğine yönelik bir hain darbe ile karşı karşıya kaldık. Birçok devletin, milletin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bir işti. Ancak bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde o gece kendisini tankların, topların, uçakların, helikopterlerin, zırhlı araçların, önüne attı. Bizler kamu görevlileri olarak görevimiz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak, asayişi, huzuru temin etmek. Sivil vatandaşlarımızın böyle bir görevi yok ancak vatan, bayrak aşkıyla, hayatlarını kaybeden 252 şehidimiz var Allah’tan onlara rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.



Nöbet alanında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıldönümündeyiz. Halkımızın cesareti, feraseti, imanıyla beraber sokaklara dökülerek hainlerin ele geçirdiği milletin malı olan silahlarla millete yönelmenin karşılığını, milletimiz tankların altına yatarak, tankların üstüne çıkarak, uçaklara göğsünü gererek cesaret örneği sergiledi ve şunu haykırdı, iman gücü kimdeyse mutlaka galip gelecek. Hainler ve işbirlikçileri böyle bir direnişin olacağını beklemiyorlardı. Aziz Türk milleti devletine, milletine, bayrağına, ezanına, vatanına sahip çıktı. Milletin sahip çıkmadığı bir devlet ayakta duramaz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad oldun” diye konuştu.



Konuşmaların ardından nöbet, mehter takımının gösterileriyle devam etti. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Erzurum'da tuttuğu demokrasi nöbeti kent genelinde okunacak selayla son bulacak.

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