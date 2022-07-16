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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği düzenlendi

İHA

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği düzenlendi

Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen 15 Temmuz Direnişinin önemini vurgulamak amacıyla, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği” düzenlendi.
Etkinlik çerçevesinde Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde personelin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehit ve Gazilerimiz anısına fidan dikiminde Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay günün anlam ve önemine değinen konuşmasında “15 Temmuz hain darbe girişimi milletimize karşı düzenlenmiş bir yıkım projesidir. O gece Milletimizin demokrasi ve özgürlük adına gösterdiği eşi benzeri görülmemiş kahramanlığı sayesinde hain darbe girişimi engellenmiştir.
Bundan sonra bize düşen 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları hafızamızda canlı tutarak gelecek nesillere aktarmak olacaktır. Aynı zamanda bu tip hadiselerin tekrarlanmaması için var gücümüzle çalışarak ülkemizi daha güçlü hale getirmeliyiz. Bugün burada 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz anısına onları unutmamak için fidan dikiyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Etkinlik 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha ve dualar okunarak sona erdi.

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