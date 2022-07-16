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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dede ve torunu evlerinde öldürüldü

DHA

Dede ve torunu evlerinde öldürüldü


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Tekman ilçesinde İsmail Erata (81) ve torunu Ecrin Erata (7) evlerine açılan ateşte yaşamını yitirdi, akrabaları Kamuran Erata (32) ise yaralandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Tekman ilçesine 11 kilometre mesafedeki Aşağıhanbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Taşoğlu ve Erata ailelerinin bireyleri arasında tartışma yaşandı. Olayın ardından Tahir Taşoğlu, silahla Erata ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdı. Saldırıda İsmail Erata ile torunu Ecrin Erata hayatını kaybederken, Kamuran Erata ise ağır yaralandı. Kamuran Erata, çağırılan ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayın ardından kaçan Tahir Taşoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2022-07-16 16:21:50

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