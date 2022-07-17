Yeşilyurt ailesinin mutlu günü

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Önceki dönem AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt’un oğlu Yusuf Ahmet Yeşilyurt ile Mualla Aydoğan’ın nikah töreni geniş katılımlı bir tören ile yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kıydığı nikah törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, önceki dönem milletvekilleri Adnan Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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