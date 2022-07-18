Oltulu Ümit Öğretmen hayatını kaybetti

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Oltulu emekli Edebiyat Öğretmeni Ümit Kaftanoğlu geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oltu'da öğretmen Ümit Kaftanoğlu’nun ani ölümü Oltuluları ve yakınlarını derinden üzdü. Ümit Kaftanoğlu’nun cenazesi dualar eşliğinde Oltu Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.

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