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Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan İHA’ya ziyaret

İHA

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan İHA’ya ziyaret

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret etti.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile gündeme dair görüş alış verişinde bulundu.
Başkan Uçar, ziyarette İhlas Haber Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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