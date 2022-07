Mithat Pala: “Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum” Çaykur Rizespor futbolcusu Mithat Pala: "Bülent hocanın başarısı tartışılmaz" "Rizespor’u taraftarımızla beraber Süper Lig’e taşıyacağız"

Erzurum’da kamp sürecine devam eden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, “Rizespor için vazgeçilmeyen futbolculardan bir tanesi olmak istiyorum” dedi.

2’nci etap kamp çalışmalarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdürüyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Rizespor’un 21 yaşındaki genç orta saha futbolcusu Mithat Pala, Çaykur Rizespor futbolcusu olmaktan memnun olduğunu belirtirken, Süper Lig’e tekrar çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.



“Erzurum’daki yüksek rakım nefesimizi açıyor”

Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Çaykur Rizespor futbolcusu Mithat Pala, “Öncelikle 3 yıldır kamp çalışmalarımız için hep Erzurum’a geliyoruz. Burası idman sahaları ve konaklama alanları açısından çok iyi durumda. Burada kamp süreci olarak takımdaki abilerim ve arkadaşlarım olsun hep beraber çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir kamp sürecinin geçtiğini söyleyebilirim. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Erzurum’daki yüksek rakım nefesimizi açmak açısından bize çok iyi geliyor. Bununla beraber zaman zaman zorlandığımız durumlar da oluyor. Genel olarak bize sağladığı faydalar açısından yüksek rakım daha iyidir” dedi.



“Bülent hocanın başarısı tartışılmaz”

Takım için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Pala, “Rizespor’un çok iyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum ve burada gerçekten çok mutluyum. Burada bulunduğum sürece de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bülent hocanın futbolculuk kariyeri olsun, teknik direktörlük kariyeri olsun başarısı tartışılmaz. Tüm Türkiye’nin kabul ettiği ve bildiği bir şeydir. Hocamız bize her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de onun söylediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum”

Rizespor’da kalıcı olmak istediğini kaydeden Pala, “Rizespor’da kendi hedeflerimden daha önemli olan kulübün hedefleridir. Rizespor’u hakkettiği yere, Süper Lig’e taşımak öncelikli hedefimiz. Daha sonra kendi hedefim bu takımın bir parçası olmak, kalıcı olmak ve bu takımın değişilmez oyuncularından olmaktır. Rizespor taraftarı iyi günde kötü günde hep yanımızdalar. Her zaman bize destek oluyorlar. Bu sene de onların bize olacak desteğiyle, sağladıkları motivasyonla, taraftarın gücünü arkamıza alarak Rizespor’u layık olduğu yere, Süper Lig’e hep beraber çıkartacağız” şeklinde konuştu.

