Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile bir toplantı yapan Vali Memiş çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Toplantıda, Erzurum’un eğitimde son yıllarda büyük başarı elde ettiğini kaydeden Vali Memiş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.