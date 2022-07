Yeni 'Göğe Bakma Durağı': Erzurum Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı TÜBİTAK gökyüzü gözlem etkinlikleri Erzurum ile devam ediyor

TÜBİTAK’ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, Diyarbakır ve Van’ın ardından bu kez Erzurum’da yapılacak. 2224 Temmuz’da düzenlenecek etkinlik için Konaklı Kayak Merkezi’nde aylar önce başlayan hazırlıklar tamamlandı. Kurulumu süren Türkiye’nin en büyük teleskobunun bulunacağı, içerisinde Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) de dahilinde olan bölge; uzay ve astronomi tutkunlarının yeni “Göğe Bakma Durağı” olacak.

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda ilk kez Erzurum’da düzenlenecek. Etkinlik için son hazırlıklar yapıldı. Katılımcıların konaklayacağı çadırlar kuruldu, yemekhane ve konferans salonu gibi alanlar oluşturuldu. Alanın daha etkin bir şekilde kullanılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları da tamamladı.



3 bin 170 metreye çıkılacak

Katılımcılar, Türkiye’nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG’ı da ziyaret etme olanağı bulacak. Konaklı Kayak Merkezi’nden 10 kilometre mesafedeki DAG teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi’ne telesiyejin yanı sıra karayoluyla da ulaşım sağlanacak.



Varank ve Kasapoğlu açılışı yapacak

22 Temmuz’daki etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile katkı gösteren kurumların temsilcileri ve davetlilerle birlikte yapılacak.



Hubble’dan daha net görüntü elde edilecek

Bakan Varank, DAG’ın konumu ve optik özellikleriyle dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak, “Erzurum'da Avrupa kıtasına kurulmuş olacak en büyük teleskobu inşa ediyoruz. Biz kendi teleskobumuzla HUBBLE Uzay Teleskobu'ndan daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz” dedi.



Aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Erzurum Gözlem Etkinliği’ne astronomi meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Etkinliğe, 71 farklı ilden katılım için başvuran bin 800 kişi arasından 600 kişi kurayla belirlendi. Daha önce etkinliğin gerçekleştirildiği Diyarbakır ve Van illerinde olduğu gibi, Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılmak için aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kurayla belirlenen etkinliğin en küçük misafiri 1 yaşındayken, en büyüğü ise 66 yaşında olacak. Öğrencilerle gençlerin ağırlıklı talebi göze çarparken, başvuranların 2040 yaş aralığında olduğu gözlendi.



Cumartesi halk günü

23 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla halka açık hale gelecek gözlem etkinliğinde, her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı seminerler, yarışmalar ve gök bilimleriyle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Halka açık olan bölümdeki en önemli akademik söyleşilerden biri ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan’ın tarafından gerçekleştirilecek olan evren fotoğrafçısı “James Web Uzay Teleskobu” konulu sunumu olacak.



TUG ve DAG tanıtımı

Etkinlik boyunca Antalya’da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ve Erzurum’da kurulumu süren DAG’ın tanıtımları yapılacak. Gözlem etkinliği süresince açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.



Yıldızlarla buluşma fırsatı

Ayrıca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek, profesyonel ve amatör astronomlar özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak. Etkinlik boyunca bilim insanları; öte gezegenler, gökyüzünü tanıma, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç ve güncel konularda sunum yapacak.



Türkiye’nin en büyük teleskobu

Türkiye’nin temel bilimler alanında en büyük yatırımı olan DAG, cumhuriyetin 100’üncü yılının vizyon projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Tamamlandığında 4 metrelik çapıyla Türkiye’nin en büyük teleskobu unvanını kazanacak olan DAG, aynı zamanda insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin dışında da gözlem yapabilen “kırmızı ötesi” teleskop da olacak. Kurulum çalışmaları devam eden DAG’dan bu yıl sonuna kadar ilk ışığın alınması planlanıyor. Etkinliğin açılışını yapacak olan bakanlar Varank ve Kasapoğlu da DAG’da incelemelerde bulunarak yürütülen kurulum faaliyetleri hakkında bilgi alacak.



Göğe Bakma Durağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliğini Anadolu'nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. “Göğe Bakma Durağı” mottosuyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleri bu yıl Erzurum’un ardından 1821 Ağustos’ta Antalya’da final yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.