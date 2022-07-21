Yeni 'Göğe Bakma Durağı': Erzurum Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı TÜBİTAK gökyüzü gözlem etkinlikleri Erzurum ile devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni 'Göğe Bakma Durağı': Erzurum Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı TÜBİTAK gökyüzü gözlem etkinlikleri Erzurum ile devam ediyor

İHA

Yeni 'Göğe Bakma Durağı': Erzurum Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı TÜBİTAK gökyüzü gözlem etkinlikleri Erzurum ile devam ediyor

TÜBİTAK’ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, Diyarbakır ve Van’ın ardından bu kez Erzurum’da yapılacak. 2224 Temmuz’da düzenlenecek etkinlik için Konaklı Kayak Merkezi’nde aylar önce başlayan hazırlıklar tamamlandı. Kurulumu süren Türkiye’nin en büyük teleskobunun bulunacağı, içerisinde Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) de dahilinde olan bölge; uzay ve astronomi tutkunlarının yeni “Göğe Bakma Durağı” olacak.
Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda ilk kez Erzurum’da düzenlenecek. Etkinlik için son hazırlıklar yapıldı. Katılımcıların konaklayacağı çadırlar kuruldu, yemekhane ve konferans salonu gibi alanlar oluşturuldu. Alanın daha etkin bir şekilde kullanılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları da tamamladı.

3 bin 170 metreye çıkılacak
Katılımcılar, Türkiye’nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG’ı da ziyaret etme olanağı bulacak. Konaklı Kayak Merkezi’nden 10 kilometre mesafedeki DAG teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi’ne telesiyejin yanı sıra karayoluyla da ulaşım sağlanacak.

Varank ve Kasapoğlu açılışı yapacak
22 Temmuz’daki etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile katkı gösteren kurumların temsilcileri ve davetlilerle birlikte yapılacak.

Hubble’dan daha net görüntü elde edilecek
Bakan Varank, DAG’ın konumu ve optik özellikleriyle dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak, “Erzurum'da Avrupa kıtasına kurulmuş olacak en büyük teleskobu inşa ediyoruz. Biz kendi teleskobumuzla HUBBLE Uzay Teleskobu'ndan daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz” dedi.

Aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi
Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Erzurum Gözlem Etkinliği’ne astronomi meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Etkinliğe, 71 farklı ilden katılım için başvuran bin 800 kişi arasından 600 kişi kurayla belirlendi. Daha önce etkinliğin gerçekleştirildiği Diyarbakır ve Van illerinde olduğu gibi, Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılmak için aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kurayla belirlenen etkinliğin en küçük misafiri 1 yaşındayken, en büyüğü ise 66 yaşında olacak. Öğrencilerle gençlerin ağırlıklı talebi göze çarparken, başvuranların 2040 yaş aralığında olduğu gözlendi.

Cumartesi halk günü
23 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla halka açık hale gelecek gözlem etkinliğinde, her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı seminerler, yarışmalar ve gök bilimleriyle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Halka açık olan bölümdeki en önemli akademik söyleşilerden biri ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan’ın tarafından gerçekleştirilecek olan evren fotoğrafçısı “James Web Uzay Teleskobu” konulu sunumu olacak.

TUG ve DAG tanıtımı
Etkinlik boyunca Antalya’da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ve Erzurum’da kurulumu süren DAG’ın tanıtımları yapılacak. Gözlem etkinliği süresince açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yıldızlarla buluşma fırsatı
Ayrıca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek, profesyonel ve amatör astronomlar özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak. Etkinlik boyunca bilim insanları; öte gezegenler, gökyüzünü tanıma, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç ve güncel konularda sunum yapacak.

Türkiye’nin en büyük teleskobu
Türkiye’nin temel bilimler alanında en büyük yatırımı olan DAG, cumhuriyetin 100’üncü yılının vizyon projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Tamamlandığında 4 metrelik çapıyla Türkiye’nin en büyük teleskobu unvanını kazanacak olan DAG, aynı zamanda insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin dışında da gözlem yapabilen “kırmızı ötesi” teleskop da olacak. Kurulum çalışmaları devam eden DAG’dan bu yıl sonuna kadar ilk ışığın alınması planlanıyor. Etkinliğin açılışını yapacak olan bakanlar Varank ve Kasapoğlu da DAG’da incelemelerde bulunarak yürütülen kurulum faaliyetleri hakkında bilgi alacak.

Göğe Bakma Durağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliğini Anadolu'nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. “Göğe Bakma Durağı” mottosuyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleri bu yıl Erzurum’un ardından 1821 Ağustos’ta Antalya’da final yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evine bırakılmayınca şoförü bıçaklayıp, minibüsün camını kırdı, 2 yolcuyu yaraladı
YEREL HABERLER Evine bırakılmayınca şoförü bıçaklayıp, minibüsün ...
Erzurum yapılan 600’ü aşkın gölet ile Türkiye’de birinci sırada
YEREL HABERLER Erzurum yapılan 600’ü aşkın gölet ile Türkiye’de ...
Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, şehit ailesine taziyede bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, şehit ailesine ...
Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı
YEREL HABERLER Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını ...
Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul sıralarına oturuyor
YEREL HABERLER Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul ...
Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı gururlandırdı
YEREL HABERLER Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı ...
Benhur Keser: "Süper Lig’den bile daha zor bir lig bizi bekliyor" Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak" "Bülent hoca eski değil yeni sistemlerle çalışan bir hoca"
YEREL HABERLER Benhur Keser: "Süper Lig’den bile daha zor bir lig ...
Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu
YEREL HABERLER Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu
Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu
YEREL HABERLER Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına ...
Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine sahip değiliz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine ...
Babacan: HDP ile bizim bir diyaloğumuz var
YEREL HABERLER Babacan: HDP ile bizim bir diyaloğumuz var
Vali Memiş’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'nde 16 yaşında 'bal güzeli' seçildi
YEREL HABERLER 15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'nde 16 yaşında ...
Türkiye’de 'dijital şehircilik' alanında bir ilk
YEREL HABERLER Türkiye’de 'dijital şehircilik' alanında bir ilk
Balkanları fethettiler
YEREL HABERLER Balkanları fethettiler
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 7 ödül
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 7 ödül
Mithat Pala: “Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum” Çaykur Rizespor futbolcusu Mithat Pala: "Bülent hocanın başarısı tartışılmaz" "Rizespor’u taraftarımızla beraber Süper Lig’e taşıyacağız"
YEREL HABERLER Mithat Pala: “Takımın değişilmez oyuncusu olmak ...
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan İHA’ya ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.