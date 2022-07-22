Dr. Mahmut Uçar: “Erzurum Kongresi bir dirilişin, bir uyanışın işaret fişeğidir”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Kongresi’nin 103. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Milli Mücadele'nin önemli adımlarından biri olan Erzurum Kongresi'nin Cumhuriyet’e giden yolu açtığına vurgu yapan Başkan Uçar mesajında şunları söyledi;

“Bundan 103 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen bir dirilişin, bir uyanışın işaret fişeğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için bağımsızlığa giden zorlu yolda birlik ve beraberliğin yegane unsurlarından biri olan Dadaşlar diyarından tüm emperyalistlere ve onların taşörenlerine en güzel cevabı 23 Temmuz 1919 da Erzurum Kongresiyle vermiştir. Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'nin rotasının çizilmesi açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Kahramanlık destanları yazan milletimiz neleri başarabileceğini bu kongreyle bir kez daha kanıtlamışlardır.

Erzurum Kongresi’nin 103. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesi veren tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.