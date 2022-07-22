Türkiye, uzayı Erzurum’dan izleyecek Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu 'gökyüzü gözlem etkinlikleri'nin yeni durağı Erzurum oldu. Atatürk Üniversitesinin paydaş olarak yer aldığı etkinlik, Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) yer aldığı Konaklı’da düzenlenecek.

2224 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan, uzay ve astronomi tutkunlarının yeni “Göğe Bakma Durağı” Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda ilk kez Erzurum’da düzenlenecek.



3 bin 170 metreye çıkılacak

Katılımcılar, Türkiye’nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG’ı da ziyaret etme olanağı bulacak. Konaklı Kayak Merkezi'nden 10 kilometre mesafedeki DAG teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi'ne telesiyejin yanı sıra karayoluyla da ulaşım sağlanacak.



Kurayla belirlenen 600 kişi, katılımcı olarak yer alacak

'Milli Uzay Programı' vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Erzurum Gözlem Etkinliği'ne astronomi meraklıları büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe, 71 farklı ilden katılım için başvuran bin 800 kişi arasından 600 kişi kurayla belirlendi. Etkinliğin daha önce gerçekleştirildiği Diyarbakır ve Van illerinde olduğu gibi Erzurum'da da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak için aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kurayla belirlenen etkinliğin en küçük misafiri 1 yaşındayken, en büyüğü ise 66 yaşında olacak.



Rektör Çomaklı: “Gökyüzü sevdalıları bu etkinlikte buluşacak”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uzay bilimine yönelik ülkemizin son yıllarda başlatmış olduğu çalışmalara üniversite olarak katkı sunmaktan dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Etkinliğin Doğu Anadolu Gözlemevi'nin eteklerinde olmasının katılımcıların ayrı bir deneyim yaşamalarına vesile olacağını aktaran Rektör Çomaklı: “Gökyüzü sevdalıları bu etkinliğe katılarak önemli tecrübeler edinecek. Gerek gece gerek gündüz yapılan etkinlikler sırasında katılımcılar gök biliminin zevkine varacak. Şenlik süresince katılımcılara astronomi konulu seminerler verilecek, atölye çalışmalarının yanı sıra gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler yapılacak. Hem Doğu Anadolu Gözlemevi'mizin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan hem de ülkemizde bilim ve toplum buluşması anlamında önemli bir etkinlik olma özelliğini taşıyan “Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği”nin hayırlı olmasını diliyor, halk günü olan 23 Temmuz Cumartesi gününde tüm Erzurumluları etkinliğe bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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