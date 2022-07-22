Vali Okay Memiş ”Bağımsızlık meşalemiz Erzurum’da yakıldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Okay Memiş ”Bağımsızlık meşalemiz Erzurum’da yakıldı”

İHA

Vali Okay Memiş ”Bağımsızlık meşalemiz Erzurum’da yakıldı”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, “Bağımsızlık meşalemiz Erzurum’da yakıldı” dedi.
Vali Okay Memiş mesajında şunları kaydetti; “Anadolu’ da her türlü işgal ve müdahaleye karşı birlik ve beraberlik içinde topyekûn mücadele ve kurtuluş hareketini başlatmak üzere, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk; Amasya Tokat Sivas ve Erzincan illerine uğrayarak yetkililerle ve halkla çeşitli temaslarda bulunduktan sonra, 03 Temmuz 1919’da Erzurum’a teşrif etmişlerdir.
Bilindiği üzere; Erzurum Kongresi, 23 Temmuz7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’ da toplanmıştır. Erzurum Kongresi milli mücadelenin rotasının belirlenmesi itibarıyla tarihi bir öneme sahiptir. 9 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa eden Büyük Önder’in başkanlığında 23 Temmuz 1919 tarihinde büyük bir gurur vesilesi olarak, gerçekleştirilmiştir. 103. yılını gururla kutladığımız bu tarihi Kongrede ülkemizin geleceğini tayin edecek çok önemli kararlar alınmış, “Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, Kuvayı Milliye’yi amil ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.” Şeklinde bütün cihana ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi ile bağımsızlık meşalesi yakılmış ve istiklal savaşımız bu şehirden başlatılmıştır. Kurtuluş mücadelesi, 23 Temmuz tarihinde de Erzurum’da olgunlaşmıştır.
Bu bağlamda, Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum çalışmaları sırasında mücadelenin seyrini değiştirecek, çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Atatürk’ün askerlik görevinden istifa etmesi, artık sade bir vatandaş olmasına karşın, bağımsızlık sevdalısı yiğit dadaşların onu bağırlarına basmaları ve ardından yürümeleri, daha da önemlisi 9. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın burada, kolordusu ile emrinde olduğunu beyan etmesi, milletimizin kaderini değiştiren muhteşem tarihi dönüm noktalarından biri olmuştur.
Bundan dolayıdır ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1920 yılında yapılan İzmir iktisat kongresinde konuşmasının bir bölümünde “Efendiler, Heyeti aliyenizin, bugün akt etmiş olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok mühimdir, çok tarihidir. Nasıl ki Erzurum Kongresi felaket noktasına gelmiş olan bir milleti kurtarmak hususunda misaki millînin ve teşkilâtı esasiye kanununun ilk temel taşlarını tedarik hususunda amil olmuş, müessir olmuş, müteşebbis olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, tarihi millimizde en kıymetli ve yüksek hatırayı ibraz etmiş ise kongreniz dahi milletin ve memleketin hayat ve halası hakikisini temine medar olacak düsturun temel taşlarını ve esaslarını ihzar edip ortaya koymak suretiyle tarihte en büyük namı ve çok kıymetli bir hatırayı ihraz edecektir”. İfadeleriyle, Erzurum kongresinde ülkemiz için alınan en önemli kararları hatırlatma gereği duymuş ve bu kongreden büyük bir övgüyle bahsetmiştir.
Erzurum Kongresi’ nde sadece bu bölgenin değil, aslında milletin kaderini tayin eden kararlar alınmıştır. Zaferin ilk adımı, bağımsızlığın kapısı olan Erzurum Kongresi kararları Türk milletinin azim ve kararlılığının bir örneğini teşkil etmektedir. Türk milletinin tarihi şeref sayfalarından biri olan bu kongreye, Erzurum halkı, büyük bir heyecan ve vatan aşkıyla destek vermiş, hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan, 23 Temmuz ...
(ÖZEL) Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çoğu oyuncumuzla anlaşamadık
YEREL HABERLER (ÖZEL) Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çoğu ...
Vali Memiş’ten Giresunspor kampına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Giresunspor kampına ziyaret
Türkiye, uzayı Erzurum’dan izleyecek Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Türkiye, uzayı Erzurum’dan izleyecek Erzurum Gökyüzü ...
Erzurum’da bir kadın, tüfekle atış yaparken kendini vurarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum’da bir kadın, tüfekle atış yaparken kendini ...
Başkan Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
Tanfer, “Erzurum Kongresi, Milli mücadele yolunda mihenk taşını oluşturmuştur”
YEREL HABERLER Tanfer, “Erzurum Kongresi, Milli mücadele yolunda ...
Dr. Mahmut Uçar: “Erzurum Kongresi bir dirilişin, bir uyanışın işaret fişeğidir”
YEREL HABERLER Dr. Mahmut Uçar: “Erzurum Kongresi bir dirilişin, bir ...
Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü
YEREL HABERLER Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma ...
Jeotermal enerji ve yakılan atıklardan elde edilen enerjiyle kurulan domates serasında hasat zamanı Seradan toplam 330 ton domates elde edilecek
YEREL HABERLER Jeotermal enerji ve yakılan atıklardan elde edilen ...
Yeni 'Göğe Bakma Durağı': Erzurum Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı TÜBİTAK gökyüzü gözlem etkinlikleri Erzurum ile devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni 'Göğe Bakma Durağı': Erzurum Erzurum Gökyüzü ...
Evine bırakılmayınca şoförü bıçaklayıp, minibüsün camını kırdı, 2 yolcuyu yaraladı
YEREL HABERLER Evine bırakılmayınca şoförü bıçaklayıp, minibüsün ...
Erzurum yapılan 600’ü aşkın gölet ile Türkiye’de birinci sırada
YEREL HABERLER Erzurum yapılan 600’ü aşkın gölet ile Türkiye’de ...
Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, şehit ailesine taziyede bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, şehit ailesine ...
Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı
YEREL HABERLER Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını ...
Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul sıralarına oturuyor
YEREL HABERLER Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul ...
Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı gururlandırdı
YEREL HABERLER Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı ...
Benhur Keser: "Süper Lig’den bile daha zor bir lig bizi bekliyor" Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak" "Bülent hoca eski değil yeni sistemlerle çalışan bir hoca"
YEREL HABERLER Benhur Keser: "Süper Lig’den bile daha zor bir lig ...
Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu
YEREL HABERLER Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu
Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu
YEREL HABERLER Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına ...
Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine sahip değiliz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine ...
Babacan: HDP ile bizim bir diyaloğumuz var
YEREL HABERLER Babacan: HDP ile bizim bir diyaloğumuz var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.