Varank: 'Yavuz hırsız' modeli siyaset yapmaya çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak üzere kente geldi. Bakan Varank burada Vali Okay Memiş, milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından karşılandı. Valiliği ziyaret edip, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Okay Memiş'ten bilgi alan Varank, ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Tamamlanan projeler ve Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nın maketini inceleyen Bakan Varank, "Yani Ali Babacan'ın yapmaya çalıştığı proje şu an hayata geçmiş. Geçen hafta Ali Babacan buraya gelmiş, demiş ki; 'Ben buraya hayvan borsası yapacağım' ama zaten yapılmış, bitmiş bir proje. Bir şeyden haberi yok" diye konuştu.

Bakan Varank, daha sonra DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteklediği 18 projenin toplu açılış törenine katıldı. İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki açılışta davetlilere maske dağıtıldı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3 projenin de imzalandığı törende konuşan Bakan Varank, Avrupa'nın kendi alanında en büyük teleskobuna sahip Doğu Anadolu Gözlemevi´ni Erzurum'da kurduklarını hatırlattı. Teleskop aynalarının yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Varank, dünya çapında ses getirecek uzay keşiflerine Erzurum'dan imza atılacağını belirtti.

'TEMBELLİK EDERSENİZ EKİPTE OLMA ŞANSINIZ YOK'

Cumhurbaşkanı'ndan 'Durmak yok, yola devam'ı öğrendiklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ekibini çok çalıştırır. Tembellik ederseniz ekibinde olma şansınız yok. Kendimden örnek vermeyi sevmem ama yarın inşallah Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü kutlayacak, sonra Kayseri'ye geçecek oradan da İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan Çanakkale'ye daha sonra Antalya'ya geçeceğim. Biz bütün arkadaşlarla harıl harıl çalışıyoruz. Bu ülkenin hizmete, kalkınmaya ihtiyacı var. Her bir bakan arkadaşımız teşkilatlarımızla, vekillerimizle bürokratlarımızla o şehirlerde bir şeyler kazandırmaya gayret göstermeye devam ediyoruz."

'VALLAHİ, BİLLAHİ PES'

Erzurum'da DAP ve KUDAKA'nın destek verdiği 18 projenin açılışını yapacaklarını söyleyen Varank, muhalefeti projeleri sahiplenmekle eleştirerek, şöyle devam etti:

"Biz birileri gibi daha ortada dikili tek bir ağcı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet siyasetimize durmaksızın devam ediyoruz. Saymakla bitmeyen eserlerimizle her seferinde huzurunuza gelmeye çalışıyoruz. Ama son dönemde bakıyorsunuz, bizim muhalefet, bizim projelerimizi de sahiplenmeye başlamış. Neymiş efendim, KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlar. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice yavuz hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor. Tabi baktığınızda insan hak vermiyor da değil, milletin huzurdan çıkıp anlatacak icraatları olmayınca onlar da ne yapsınlar, çareyi siyasi olarak hırsızlıkta buluyorlar. Bu gidişle biraz önce saydığım Erzurum'daki yatırımlarımızı da sahiplenmeye kalkarlar. Sorsanız 40 yıllık siyasetçiyiz derler ama hala bu milleti tanıyamamış, siyaseti anlayamamışlar. Erzurumlu kardeşlerim bu laf cambazlığın yer mi? Elbette yemez, bu yüce millet kelime oyunlarıyla aldatılabilir mi? Hakkıyla siyaset yapmak isteseler, böyle saçma yollara başvurmazlar."

'TATİL YAPMAKTAN FIRSAT BULAMIYORLAR'

Muhalefetin elindeki büyükşehir belediyelerinin de kayda değer icraatları olmadığını dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ellerinde o kadar çok büyükşehir belediyeleri var ki, hizmet etmek isteseler oralarda çalışır, millete hizmet ederler. Aslında tatil yapmaktan fırsat bulabilseler hizmet edecekler ama tatil yapmaktan fırsat bulamıyorlar. 4 yıl oldu Ankara, İstanbul, Antalya, Adana'da kayda değer icraatlarını duydunuz mu? Şu konu büyük bir sorundu çözdüler dendiğini hatırlıyor muzunuz? Onların öyle bir derdi yok. Belediyecilik görmek istiyorlarsa Erzurum'a gelsin, bu şehirde neler yapılıyor görsünler. Geçen gün buraya başka bir siyasetçi gelmiş, bizle yol yürüyen kişilerden bir tanesi. 'Biz Erzurum'a büyük bir hayvan borsası kuracağız, mezbaha, süt tesisi kuracağız' diyor. Ama bilmiyor ki Avrupa'nın büyük tesislerinden bir tanesini Erzurum Büyükşehir Belediyesi işletiyor. Bu arkadaşlarla beraber siyaset yapıyorduk. Demek ki o zaman bakanlık yaparken de Erzurum'dan haberleri yoktu. Erzurum'a gelsinler görsünler büyükşehir belediyemizin bizlerle beraber neleri hayata geçiriyor. Ama onların öyle bir derdi yok, gelip buralara bakmazlar. Biz onları fabrikalara davet ettiğimizde o davetleri kabul etmiyorlar ama her ekrana çıktıklarında 'Ak Parti döneminde hiç fabrika kurulmadı' yalanını ısrarla dillendiriyorlar. Bizim yüce milletimiz her şeyin farkında. Bunların kısır siyasetinden ülkeye fayda gelmeyeceğini biliyor, gereken cevabı da her fırsatta verdiler, bundan sonra da net bir şekilde verecekler. Biz de eser ve hizmetlerimizle siyasetimize devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi 2053 ve 2071 hedefine kararlı bir şekilde yürüyeceğiz."

Konuşmaların ardından yeni projelerin sözleşmeleri imzalandı. Bakan Varank ve beraberindekiler, 18 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

