Varank: 'Yavuz hırsız' modeli siyaset yapmaya çalışıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varank: 'Yavuz hırsız' modeli siyaset yapmaya çalışıyorlar

DHA

Varank: 'Yavuz hırsız' modeli siyaset yapmaya çalışıyorlar


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son dönemde bakıyorsunuz bizim muhalefet, bizim projelerimizi de sahiplenmeye başlamış. Neymiş efendim; KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlar. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice 'yavuz hırsız' moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak üzere kente geldi. Bakan Varank burada Vali Okay Memiş, milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından karşılandı. Valiliği ziyaret edip, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Okay Memiş'ten bilgi alan Varank, ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. 
Tamamlanan projeler ve Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nın maketini inceleyen Bakan Varank, "Yani Ali Babacan'ın yapmaya çalıştığı proje şu an hayata geçmiş. Geçen hafta Ali Babacan buraya gelmiş, demiş ki; 'Ben buraya hayvan borsası yapacağım' ama zaten yapılmış, bitmiş bir proje. Bir şeyden haberi yok" diye konuştu.
Bakan Varank, daha sonra DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteklediği 18 projenin toplu açılış törenine katıldı. İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki açılışta davetlilere maske dağıtıldı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3 projenin de imzalandığı törende konuşan Bakan Varank, Avrupa'nın kendi alanında en büyük teleskobuna sahip Doğu Anadolu Gözlemevi´ni Erzurum'da kurduklarını hatırlattı. Teleskop aynalarının yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Varank, dünya çapında ses getirecek uzay keşiflerine Erzurum'dan imza atılacağını belirtti. 
'TEMBELLİK EDERSENİZ EKİPTE OLMA ŞANSINIZ YOK'
Cumhurbaşkanı'ndan 'Durmak yok, yola devam'ı öğrendiklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ekibini çok çalıştırır. Tembellik ederseniz ekibinde olma şansınız yok. Kendimden örnek vermeyi sevmem ama yarın inşallah Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü kutlayacak, sonra Kayseri'ye geçecek oradan da İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan Çanakkale'ye daha sonra Antalya'ya geçeceğim. Biz bütün arkadaşlarla harıl harıl çalışıyoruz. Bu ülkenin hizmete, kalkınmaya ihtiyacı var. Her bir bakan arkadaşımız teşkilatlarımızla, vekillerimizle bürokratlarımızla o şehirlerde bir şeyler kazandırmaya gayret göstermeye devam ediyoruz."
'VALLAHİ, BİLLAHİ PES'
Erzurum'da DAP ve KUDAKA'nın destek verdiği 18 projenin açılışını yapacaklarını söyleyen Varank, muhalefeti projeleri sahiplenmekle eleştirerek, şöyle devam etti:
"Biz birileri gibi daha ortada dikili tek bir ağcı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet siyasetimize durmaksızın devam ediyoruz. Saymakla bitmeyen eserlerimizle her seferinde huzurunuza gelmeye çalışıyoruz. Ama son dönemde bakıyorsunuz, bizim muhalefet, bizim projelerimizi de sahiplenmeye başlamış. Neymiş efendim, KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlar. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice yavuz hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor. Tabi baktığınızda insan hak vermiyor da değil, milletin huzurdan çıkıp anlatacak icraatları olmayınca onlar da ne yapsınlar, çareyi siyasi olarak hırsızlıkta buluyorlar. Bu gidişle biraz önce saydığım Erzurum'daki yatırımlarımızı da sahiplenmeye kalkarlar. Sorsanız 40 yıllık siyasetçiyiz derler ama hala bu milleti tanıyamamış, siyaseti anlayamamışlar. Erzurumlu kardeşlerim bu laf cambazlığın yer mi? Elbette yemez, bu yüce millet kelime oyunlarıyla aldatılabilir mi? Hakkıyla siyaset yapmak isteseler, böyle saçma yollara başvurmazlar."
'TATİL YAPMAKTAN FIRSAT BULAMIYORLAR'
Muhalefetin elindeki büyükşehir belediyelerinin de kayda değer icraatları olmadığını dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Ellerinde o kadar çok büyükşehir belediyeleri var ki, hizmet etmek isteseler oralarda çalışır, millete hizmet ederler. Aslında tatil yapmaktan fırsat bulabilseler hizmet edecekler ama tatil yapmaktan fırsat bulamıyorlar. 4 yıl oldu Ankara, İstanbul, Antalya, Adana'da kayda değer icraatlarını duydunuz mu? Şu konu büyük bir sorundu çözdüler dendiğini hatırlıyor muzunuz? Onların öyle bir derdi yok. Belediyecilik görmek istiyorlarsa Erzurum'a gelsin, bu şehirde neler yapılıyor görsünler. Geçen gün buraya başka bir siyasetçi gelmiş, bizle yol yürüyen kişilerden bir tanesi. 'Biz Erzurum'a büyük bir hayvan borsası kuracağız, mezbaha, süt tesisi kuracağız' diyor. Ama bilmiyor ki Avrupa'nın büyük tesislerinden bir tanesini Erzurum Büyükşehir Belediyesi işletiyor. Bu arkadaşlarla beraber siyaset yapıyorduk. Demek ki o zaman bakanlık yaparken de Erzurum'dan haberleri yoktu. Erzurum'a gelsinler görsünler büyükşehir belediyemizin bizlerle beraber neleri hayata geçiriyor. Ama onların öyle bir derdi yok, gelip buralara bakmazlar. Biz onları fabrikalara davet ettiğimizde o davetleri kabul etmiyorlar ama her ekrana çıktıklarında 'Ak Parti döneminde hiç fabrika kurulmadı' yalanını ısrarla dillendiriyorlar. Bizim yüce milletimiz her şeyin farkında. Bunların kısır siyasetinden ülkeye fayda gelmeyeceğini biliyor, gereken cevabı da her fırsatta verdiler, bundan sonra da net bir şekilde verecekler. Biz de eser ve hizmetlerimizle siyasetimize devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi 2053 ve 2071 hedefine kararlı bir şekilde yürüyeceğiz."
Konuşmaların ardından yeni projelerin sözleşmeleri imzalandı. Bakan Varank ve beraberindekiler, 18 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-07-22 13:27:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kongre kupası için koştular
YEREL HABERLER Kongre kupası için koştular
Anne anahtarı evde unuttu, 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı İtfaiye ekipleri bebeği kurtarmak için alarma geçti
YEREL HABERLER Anne anahtarı evde unuttu, 1 yaşındaki bebek evde ...
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan, 23 Temmuz ...
Vali Okay Memiş ”Bağımsızlık meşalemiz Erzurum’da yakıldı”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş ”Bağımsızlık meşalemiz Erzurum’da ...
(ÖZEL) Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çoğu oyuncumuzla anlaşamadık
YEREL HABERLER (ÖZEL) Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çoğu ...
Vali Memiş’ten Giresunspor kampına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Giresunspor kampına ziyaret
Türkiye, uzayı Erzurum’dan izleyecek Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Türkiye, uzayı Erzurum’dan izleyecek Erzurum Gökyüzü ...
Erzurum’da bir kadın, tüfekle atış yaparken kendini vurarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum’da bir kadın, tüfekle atış yaparken kendini ...
Başkan Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
Tanfer, “Erzurum Kongresi, Milli mücadele yolunda mihenk taşını oluşturmuştur”
YEREL HABERLER Tanfer, “Erzurum Kongresi, Milli mücadele yolunda ...
Dr. Mahmut Uçar: “Erzurum Kongresi bir dirilişin, bir uyanışın işaret fişeğidir”
YEREL HABERLER Dr. Mahmut Uçar: “Erzurum Kongresi bir dirilişin, bir ...
Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Elif öldü
YEREL HABERLER Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen araştırma ...
Jeotermal enerji ve yakılan atıklardan elde edilen enerjiyle kurulan domates serasında hasat zamanı Seradan toplam 330 ton domates elde edilecek
YEREL HABERLER Jeotermal enerji ve yakılan atıklardan elde edilen ...
Yeni 'Göğe Bakma Durağı': Erzurum Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı TÜBİTAK gökyüzü gözlem etkinlikleri Erzurum ile devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni 'Göğe Bakma Durağı': Erzurum Erzurum Gökyüzü ...
Evine bırakılmayınca şoförü bıçaklayıp, minibüsün camını kırdı, 2 yolcuyu yaraladı
YEREL HABERLER Evine bırakılmayınca şoförü bıçaklayıp, minibüsün ...
Erzurum yapılan 600’ü aşkın gölet ile Türkiye’de birinci sırada
YEREL HABERLER Erzurum yapılan 600’ü aşkın gölet ile Türkiye’de ...
Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, şehit ailesine taziyede bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, şehit ailesine ...
Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı
YEREL HABERLER Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını ...
Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul sıralarına oturuyor
YEREL HABERLER Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul ...
Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı gururlandırdı
YEREL HABERLER Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı ...
Benhur Keser: "Süper Lig’den bile daha zor bir lig bizi bekliyor" Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak" "Bülent hoca eski değil yeni sistemlerle çalışan bir hoca"
YEREL HABERLER Benhur Keser: "Süper Lig’den bile daha zor bir lig ...
Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu
YEREL HABERLER Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu
Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu
YEREL HABERLER Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına ...
Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine sahip değiliz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.