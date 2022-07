TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Atatürk Üniversitesi’nde

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak üzere şehre gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Kadim tarihe ve zengin kültüre sahip olan Erzurum’a her gelişinde ayrı mutluluk duyduğunu aktaran, bu gelişinde de gökyüzüne yine bu kentten bakacak olmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Prof. Dr. Mandal, etkinliğin paydaşı olan Atatürk Üniversitesine de katkılarından dolayı teşekkür etti. Yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten ve önemli bir başarı göstererek 'araştırma üniversiteleri' arasına giren Atatürk Üniversitesinin uhdesinde bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi ile TÜBİTAK’ın ortak çalışmalar yaptığına da değinen Mandal, tamamlandığında ülkemize tarihi bir dönüm noktası yaşatacak olan DAG’ın ilk ışığı alacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Prof. Dr. Mandal, yapılan bu çalışmalar ve geliştirilen projeler için Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite ailesine başarılar diledi.

Üniversitelerin en önemli paydaşları arasında yer alan ve vermiş oldukları desteklerle bilimsel çalışmaların yapılmasına katkı sunan TÜBİTAK’ın ülke yükseköğretimi için oldukça kıymetli olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da, “Üniversite olarak hem bilimsel hem de ArGe çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası iş birliklerimizi hızlandırmış durumdayız. Yine aynı şekilde fonlardan yararlanmak için Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimiz bünyesinde ekipler kuruldu. Hem bölgedeki sorumluluğumuzun bilinci hem de araştırma üniversitesi olmamızın bizlere yüklediği misyonla adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, bilimi her yaştan insana sevdiren ve onları teşvik ederek yapmış oldukları her türlü çalışmaları destekleyen, ülkemizin en önemli kurumları arasında yer alan TÜBİTAK’ın fikri olan her gence ve bilim insanına kattığı değerden dolayı Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkür ediyor, yürütücüsü oldukları Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin şehrimize ve katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ile son buldu.

