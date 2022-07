Palandöken Belediyesi dev bir yatırımı daha hizmete açtı Palandöken ekonomisine kadın eli değecek

Palandöken Belediyesi’nce hazırlanan Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar Projesi ile yapımı tamamlanan Süt Ürünleri Üretimi tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla hizmete açıldı. Süt ve Süt ürünleri tesisinde incelemelerde bulunan Bakan Varank, yatırıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Palandöken Belediyesi güvencesiyle, geleneksel Erzurum ürünlerinin, hem Erzurum’da hem de Türkiye’nin her tarafında satılacağını belirten Bakan Varank, “Maksut Efendi mahallesine gelip burayı özellikle görmek istedik. Çünkü burası, bu mahalledeki süt üreticilerinin sütlerini toplayıp onları katma değer haline getiren, ayrıca kadınlar kooperatifi ile yeni istihdam sağlayan gerçekten verimli bir tesis. Burada bu işi Palandöken Belediyesi ile yapmaktan ziyadesiyle memnunuz. Şuanda 1 ton topladıkları sütü, 5 tona çıkaracaklar. Kapasitelerini fulleyecekler. Burada üretilen geleneksel Erzurum ürünleri, hem Erzurum’da hem de Türkiye’nin her tarafında satılacak. Şuanda elektronik ticaretle Edirne’deki vatandaşımız Erzurum’un civil peynirini Palandöken Belediyesi’nin kalitesi ve güvencesiyle alıyor. Büyükşehir Belediyemizle yerel paydaşlarımızla bu işleri desteklemeye devam edeceğiz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.” dedi

Palandöken vizyonu

Açılış sonrası hayata geçirdikleri yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, eser ve hizmet siyasetlerinin yatırımlarla şekillendiğini kayda geçti. Başkan Sunar, fiziki ve beşeri sermayesiyle farkındalık oluşturan, şehircilik kalitesiyle yaşayanlarının özel imkan ve fırsatlara ulaştığı bir Palandöken markası oluşturmanın azmi ve gayreti içerisinde olduklarını söyleyerek, bu anlayış doğrultusunda yeni bir yatırımı daha hizmete açmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Başkan Sunar, Üreten Kadınlar Projesi ile açılışını yaptıkları Süt Ürünleri Üretim Tesisinin Erzurum’da kamu eliyle açılan ender tesisler arasında yer aldığını bildirerek, tesiste istihdam edilen kadınların, toplumsal kalkınmaya da katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkan Sunar’dan üretim ve istihdam vurgusu

Değerlendirmesine, “Çiftçimizi modern tesislerle buluşturuyor, gelirini ve üretim konforunu yükseltiyoruz.” İfadeleriyle devam eden Sunar, “İlçemizde dezavantajlı bir bölge olan Maksut Efendi semtimizde süt ürünleri üretimine yönelik kurduğumuz tesiste, çiğ süt işlenerek katma değerli ürünler elde edilecek. Bu ürünler, etkin bir şekilde pazarlanacak ve bölgede yaşayan kadınlara düzenli gelir imkânı sağlayacak.” Kaydını düştü.

Palandöken markası

Tesisin kurulduğu semtin yapısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sunar, bölgede ikamet eden 297 ailenin tamamının hayvancılıkla uğraştığını ve toplamda 460 adet ahır ve Bin 568 adet sığır hayvan varlığının bulunduğu bilgisini paylaştı. KUDAKA’dan da alınan destekle yapımı tamamlanan tesisin bölge çiftçisinin emrinde olduğunu paylaşan Sunar, tesiste İlk etapta 12 kişinin istihdam edileceğini ve günlük 5 ton çiğ sütün işleneceğini aktardı. Tereyağı, civil peynir ve lor gibi ürünlerin Palandöken güvencesiyle pazara çıkacağını sözlerine ekleyen Sunar, “Hizmete açtığımız bu özel tesis, çiftçimize hayırlı olsun” dedi

Teşekkür

Konuşmasının sonunda Palandöken Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarına destekte bulunanlara teşekkür eden Başkan Sunar, "Projemizi destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, Milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il ve ilçe başkanımıza, KUDAKA Genel Sekreterimize müteşekkiriz. Yaptığımız her bir çalışmaya katkı sağlayan, teşkilat mensuplarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza, Palandökenlilere teşekkür ediyorum. Değer ürüten Palandöken için durmak yok yola devam” dedi

Katılım

Palandöken Belediye Üreten Kadınlar Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan Süt Ürünleri üretim Tesisinin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılırken, bölge halkının da ilgisi yoğun oldu.

