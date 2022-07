Varank: 'Yavuz hırsız' modeli siyaset yapmaya çalışıyorlar (2)

EVLİLİK HAZIRLIKLARI VE MOBİLYA FUARININ AÇILIŞINI YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'nın açılışını yaptı. Türkiye'deki mobilya sektörünün günden günü gelişmeye devam ettiğini belirten Varank, "Üretimle beraber mobilya ihracatında çok ciddi rekorlar kırıyoruz. 2002 yılında Türkiye'de mobilya ihracatı sadece 290 milyon dolarken 2021 yılında 6.9 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu yılın ilk 6 ayında 3.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonunda bu rakamın 8-9 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Baktığımızda ithalatın da üretimle beraber düştüğünü görebiliyoruz. Mobilya sektöründe birinci ligdeyiz, bu bizi mutlu ediyor. Ama bizim asıl hedefimiz sadece birinci ligde olmak değil, mobilya sektöründe dünyada üç ülkeden bir tanesi olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kabiliyet bizim ülkemizde var. Allah'ın izniyle biz çalışmaya devam edersek ilk üçteki yerimizi alabiliriz. Çünkü yüksek, kaliteli tasarım ve üretim kabiliyetine sahip bir sektörden bahsediyoruz" dedi.

GENÇLERE EVLİLİK TAVSİYESİ

Konuşmasında mobilya firmalarından gençlere indirim yapmalarını da isteyen Varank, "Evlilik ve mobilya olmak üzere iki tarafı olması hasebiyle bu fuar diğerlerinden farklılık gösteriyor. Bu fuar hayırlı bir fuar. Gençlerimizin evlilik serüvenlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir fuar 150 aşkın firma 51 stantta ürünlerini sergiliyor. Eminim buradaki stantlarda mobilyacı kardeşlerimiz evlenecek çiftlere kolaylık sağlıyor, indirim yapıyorlardır. Evlenen gençlerimize yaptığımız her bir destek aslında kendimize yaptığımız bir yatırımdır. Aile toplumların temel taşlarıdır. Güçlü ülke olabilmenin yolu güçlü aileler inşa etmekten geçer. Son zamanlarda boşanmaların had safhada olduğu dönemlerden geçiyoruz. Burada gençlerimize biraz toleranslı olmalarını tavsiye ediyorum. Evlilik kolay bir süreç değil. İyi günler var, kötü günler var. Kötü günler paylaşıldıkça azalır, iyi günler paylaşıldıkça çoğalır. Onun için birbirimize saygı göstererek biraz da sabır göstererek bu manada karşılıklı anlayış göstererek biz bu ülkede evlilikleri uzun süreli yaşatmamız lazım. Tavsiyelere dikkat edersek Türkiye'deki evlilikler uzun ömürlü olacaktır" diye konuştu.

'YÜZDE 23'LE TÜRKİYE İYİ DURUMDA'

Evliliklerin, evliliğin meyvesi olan evlatlarla taçlanacağını ifade eden Varank, konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk tavsiyesi var. Benim kızım 7 aylık oldu. Daha önce bu tavsiyeyi kürsülerden dile getiremiyordum. 3 çocuk deseydim derlerdi ki 'sayın bakanım sende üç çocuk yokken nasıl bunu söyleyebiliyorsun?' şimdi bunu açık yüreklilikle söyleyebiliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleminde çok önemli hususlar var. Bunu sürekli eleştirenlere aldırış etmeyin. Bu sözün arkasında büyük manalar var, laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Devletlerin refahında genç nüfus önemli bir rol oynuyor. Genç popülasyonu 1970'lerden buyana dünyada inanılmaz düşüş içinde. Batı ülkelerinde bu çok daha yüksek oranlarda. Japonya'da genç popülasyonu yüzde 12, İtalya'da 12.9, Almanya'da 13.7. Bu ülkeler fellik fellik iş gücü arıyorlar. Genç nüfusa çok ciddi ihtiyaçları var. Biz şu anda yüzde 23'le iyi denilebilecek pozisyondayız. Dinamik bir iş gücümüz var. İnşallah aile kavramının manasının içinin boşaltılmasına izin vermeden bu oranları da korumaya devam edeceğiz. Böylelikle büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını bir adım ilerisini düşünerek sağlam bir şekilde döşemiş olacağız."

'DİYARBAKIR'DA 6 BİN, VAN'DA 10 BİN KİŞİ'

Konuşmasının son bölümünde Erzurum'da organize edilen gökyüzü gözlem etkinliğine değinen Varank, "Bugünden itibaren sadece bu fuarı değil aynı zamanda Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğini de hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız ziyaret edebilir. Ülkemizin dört bir tarafında düzenlediğimiz etkinliğe ciddi ilgi oldu. Ülkemizdeki uzay meraklıların sayısının katlanarak arttığını gördük. Diyarbakır'da 6 bin, Van'da 10 bin ziyaretçi ile etkinliği düzenledik. Erzurum'da bu sayıların katlanarak tırmanmasını öngörüyoruz. Tüm ailelerimizi, gençlerimizi, vatandaşlarımızı Erzurum'un zirvesinde gökyüzü gözlem şenliklerine beklediğimizi belirtmek istiyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz aileler hem eğlenecekler hem de bilim teknoloji uzayla havacılıkla dolu dolu saatler geçirecekler. Bu tecrübeyi edinen çocuklarımız geleceğin çok başarılı mühendisleri, havacılık uzmanları belki astronotlarımız bu çocuklar arasından çıkacak. Yeter ki biz bunana inanalım çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edelim" dedi.

Bakan Varank, daha sonra Vali Okay Memiş, milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile fuarı gezdi. Stantları inceleyen Varank, alışveriş de yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

