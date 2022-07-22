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Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı

DHA

Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı


Fatih POYRAZBurak TEKİN/ ERZURUM, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bütün dünya tahıl krizini, 'dünyada açlık mı olacak' diye konuşuyordu. Türkiye ağırlığını ortaya koydu, Rusya ve Ukrayna´yı bir masada oturtmayı başardı. Tahıl krizinde tüm dünyanın beklediği o imzaları attırmayı başardı" dedi. 
Erzurum´a; DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteklediği 18 projenin toplu açılış töreni ve çeşitli ziyaretler için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışına katıldı. Palandöken ilçesi Konaklı Kayak Merkezi´nde bu yıl ilk kez yapılan ve 3 gün sürecek etkinliğin açılışına Bakan Varank'ın yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Valisi Okay Memiş ile 71 ilden kurayla seçilen 600 kişi katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da etkinliğe canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı. Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Varank, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa yönlendirmek istiyoruz. Dünyada yapılabilecek en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Onun için bunun gibi etkinlikler ile gençlerimizi ve onların destekçileri ailelerini bilimle, teknolojiyle tanıştırmak istiyoruz. Ben ilk bakan olduğumda, bana, `Antalya´da gökyüzü gözlem şenliği düzenliyoruz. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlik. Gelirseniz sizi de misafir etmek isteriz´ dediler. Aslında biraz yarım ağız davet ettiler. Bende oraya ailemle gittim. O atmosferde uzayı, ayı, yıldızları görmek insanın ufkunu nasıl açıyor bunu çok güzel anlatan bir etkinlikti. Hemen talimat verdim, `Bu etkinlere katılımın sayısını artırmalıyız´ dedim. Sayıyı artırmaya başladık ve sonra Antalya güzel ama bu etkinliği başka yerlerde yapmamız gerektiğini düşündük. Başka evlatlarımızın da bu etkinliği görmesi lazım diye düşündük. Diyarbakır, Van ve Erzurum´da gerçekleştirdik. Ancak şunu açık söylemek istiyorum; Neden Diyarbakır´ı ve Van´ı seçtik? Birilerinin siyasi rant elde etmek için sırtını terör örgütüne dayayan bir takım paravan siyasilerin kendilerine güç devşirmek için, çocukların ellerine kaleşnikof verip dağa gönderdikleri yerde, biz dedik ki `Bu çocuklar kaleşnikofu değil, bilimi hak ediyor´ biz o çocukların ellerine teleskoplar verip gökyüzü ve uzay gözlemi yaptırdık" ifadelerini kullandı.
`ERZURUM´A DÜNYANIN HER TARAFINDAN BİLİM İNSANLARI GELECEK´
Bakan Varank, Erzurum´un gökyüzü gözlemi için ideal bir yer olduğunu belirterek, "Erzurum bunun yanında Türkiye´nin en büyük temel bilim projesinin yapıldığı yer. Burada Türkiye´nin en büyük gözlem evi inşa ediliyor. Dünyanın bilim insanlarına böyle bir altyapıyı kazandırıyorsak bunu Türkiye´ye tanıtmamız gerekiyordu, özellikle bu sebeple Erzurum´u seçtik. 'Biz Erzurum´da Türkiye´nin büyük teleskopu inşa ediyoruz' dediğimiz de itiraz edenler oldu. `Erzurum´da kar yağıyor, gökyüzü gözlemi mi yapılır´ diyenler oldu. Biz de işte onlara nasıl gökyüzü gözlemi yapılıyor onu göstermek için Erzurum´u seçtik. Bu şehre dünyanın her tarafından bilim insanları gelecek. `Biz bu teleskopu kullanmak işitiyoruz, beraber proje yapalım´ diyecekler. İnşa ettiğimiz teleskop çok ciddi kabiliyetleri olan bir teleskop. Biz şuna inanıyoruz. Buraya gelen çocuklarımız ileri de en başarılı bilim insanları olacak. İbrahim Hakkı Hazretlerinin yolunda ilerleyerek yeni keşifler yapacaklar. Aziz Sancarlar gibi Nobeller kazanacaklar. Biz buna inanıyoruz. Dünya Türkiye´nin geliştirdiği teknolojileri konuşuluyorsa o kabiliyetin hala bu topraklarda genlerimizde yaşadığını da bilmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
`TÜRKİYE, TÜM DÜNYANIN BEKLEDİĞİ İMZALARI ATTIRMAYI BAŞARDI´
Bakan Varank, Türkiye´nin inanırsa her şeyi yapabilecek kabiliyette olduğunu vurguladı. Varank, bugün İstanbul´da tahıl krizi ile alakalı atılan imzalara da değinerek, şunları söyledi:
"Bugün İstanbul´da bütün dünyanın takip ettiği imzalar atıldı. Bütün dünya tahıl krizini, `dünyada açlık mı olacak´ diye konuşuyordu. Türkiye ağırlığın ortaya koydu, Rusya ve Ukrayna´yı bir masada oturtmayı başardı. Tahıl krizinde tüm dünyanın beklediği o imzaları attırmayı başardı. Türkiye´ye güvenelim. Biz kendimize güvenirsek, bir olursak, beraber olursak, bayrağımıza inanırsak, ülkemize inanırsak yapamayacağımız hiçbir şey olmaz"
KATILIMCILAR YILDIZLARLA BULUŞMA FIRSATI YAKALAYACAK
Etkinliğe katılmak için başvuru yapanların en küçüğü 1 yaşında en büyüğü ise 66 yaşında oldu. En çok başvuru 20 ile 40 yaş arasında alınırken, etkinliğe en çok aileler ve kadınların başvurduğu görüldü. Türkiye'nin dört bir yanından astronomi tutkunlarının bir araya geldiği etkinlikte, seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Katılımcılar, profesyonel ve amatör astronomlar özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak. Etkinlik boyunca bilim insanları; öte gezegenler, gökyüzünü tanıma, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç ve güncel konularda sunum yapacak. Etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı´nın (TGA) katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, 23 Temmuz Cumartesi saat 10.00´dan itibaren halka açık olarak devam edecek. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum Fatih POYRAZBurak TEKİN
2022-07-22 23:47:38

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