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Vali Memiş: “Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez gücü olan Basın Bayramı kutlu olsun”

İHA

Vali Memiş: “Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez gücü olan Basın Bayramı kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“24 Temmuz tarihinde, Türk Basınında sansürün kaldırılmasının 114. Yıl dönümünü kutlamaktayız. Basında sansürün kaldırılması, demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir başlangıç ve dönüm noktası olmuştur. Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü bir demokrasinin göstergesidir. Basın özgürlüğünden söz edilebilmesi için, demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesi ancak, basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda; hem ilimizde hem de ülkemizde basın özgürlüğüne büyük önem verildiğine ve gerekli hassasiyetin gösterildiğine inanıyorum. Basın, toplumun bilinçlendirme ve gelişmesinde önemli rol üstlenmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları, demokrasinin güçlenmesine de büyük katkı sağlamaktadır. İlimizde ki basınyayın hizmeti veren kuruluşlarımızın, ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde, adil bir duyarlılık göstermeleri ise her türlü takdirin üzerindedir. Basınımızın özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu vesileyle, görevleri esnasında herhangi bir usanç ve bıkkınlık göstermeden zor koşullarda, büyük bir özveriyle çalışmalarını yerine getiren basın mensuplarının “24 Temmuz Basın Bayramı’nı” içtenlikle kutluyor, yaşamlarını kaybeden basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyor, mesai mefhumu göstermeksizin, 7/24 saat esasına göre, büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyor, aileleri ile birlikte; sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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