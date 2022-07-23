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(ÖZEL) GZT Giresunspor kalecisi Onurcan Piri: Memleketimin formasını giymek çok değerli

DHA

(ÖZEL) GZT Giresunspor kalecisi Onurcan Piri: Memleketimin formasını giymek çok değerli


Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)GZT Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, "Memleketinin formasını giymek her zaman çok değerli. Lig olarak da en üst ligde olmamız ayrıca mutluluk ve gurur veriyor" dedi.
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Memleketinin formasını giymenin çok değerli olduğunu dile getiren Onurcan Piri, Giresunspor'un uzun yıllar Süper Lig'de yer almasını ve yeşil-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.
Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamladı. Yeşil-beyazlı ekibin kalecisi Onurcan Piri, Türk kalecilerine şans verilmesini istedi.
Piri, "Ligin ne olduğu önemli değil. Memleketinin formasını giymek her zaman çok değerli. Lig olarak da en üst ligde olmamız ayrıca mutluluk ve gurur veriyor. Geçen sene o duyguyu tattık, daha önce farklı takımlarda da tatmıştım ama kendi memleketim olunca tabii ki daha değerli. O yüzden inşallah bu takım uzun yıllar Süper Lig de mücadele ederken biz de içerisinde oluruz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de yer alan bütün kalecilerin iyi olduğunu vurgulayan Onurcan Piri, "Ben tek bir kişiye odaklanıp bir tek O'nun yaptıklarını almak istemiyorum. Tabii ki birçok kaleci var, geçmişten Rüştü mesela. Özellikle yerli kaleciler. Daha önceki başka bir röportajımda da söylemiştim. Önemli olan Türklere özellikle yerli kalecilere bu şansı tanımak, zaten hepsi de bütün Türkiye´nin gördüğü gibi bunu çok iyi şekilde değerlendiriyor ve hepimizi gururlandırıyor" diye konuştu.
"GÜNÜMÜZ FUTBOLUNDA ARTIK MODERN FUTBOL OLARAK KALECİLER ÇOK ÖNEMLİ"
Onurcan Piri, geriden oyun kurmayı çok istediğini ve bunun üzerine çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Günümüz futbolunda artık modern futbol olarak kaleciler çok önemli. Önceden bir taktik söylerken mesela dört dört iki derken şu an bir dört dört iki söyleniyor. Bu da çok önemli bizlere daha çok sorumluluk düşüyor. Evet geçen maçta da böyle bir pozisyon oldu. Ben daha doğrusu topu uzaklaştırdım, kaleme dönerken bir anda baktım topu kaleci kornere çeldi. Tabii ki güzel bir pozisyon oldu benim adıma" dedi.
"İNŞALLAH A MİLLİ TAKIM SEVİYESİNDE DE O ŞANS BANA GELİR"
A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan forma rekabeti ile ilgili konuşan Onurcan Piri, "Yerli kaleciler oynadıkça daha çok değerli hale geliyor, hepsi de iyi oynuyor ve ben bir kaleci olarak çok mutlu oluyorum hepsi yaşça da benden küçük şu an saydığınız isimler. Evet herkesin bir hayali var benimde var daha önce alt yaş gruplarında milli formayı terlettim inşallah A Milli Takım seviyesinde de o şans bana gelir. Altay, Uğurcan, Sinan Bolat ve Ersin daha bir sürü şu an milli takıma çağrılamayan o kadar iyi kaleciler var ki şu an on tane kaleci sayabiliriz yani çok mutluyum bu durumdan. İnşallah bu şekilde de devam eder ama bunun da devam edebilmesi için dediğim gibi başka mevkilerde ama özellikle yerli kalecilere şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü görüyoruz, hepimiz izliyoruz, yaşıyoruz ve hepimizi de mutlu ediyor. Yani o yüzden çok mutluyum kendi adıma da" şeklinde konuştu.
Onurcan Piri, 25 günlük Erzurum kampının çok iyi geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Kamp  güzel geçti çünkü biz üç yıldır buradayız. Zaten alıştığımız bir yer Erzurum. Burada olmaktan dolayı da mutluyuz, buradaki misafirperverlik saha şartları tesis şartları çok üst düzeyde. Bize de uğurlu geliyor. İlk yıl geldiğimizde şampiyon olduk. İkinci yıl Süper Lig'de kalıcı olma hedefi ile çıktık, kalıcı olduk. Bu yıl inşallah hedefleri de büyütüp öncelikle kendi armamıza ve taraftarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirerek herkesi mutlu ederiz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Onurcan Piri'nin açıklamaları
-Onurcan antrenman yaparkenHaber: Turgay İPEK / Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,(DHA) DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-07-23 10:41:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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