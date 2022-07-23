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Bakan Varank: Türk milleti olarak her tökezlediğimizde küllerimizden tekrar doğduk

DHA

Bakan Varank: Türk milleti olarak her tökezlediğimizde küllerimizden tekrar doğduk


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk milleti olarak her tökezlediğimizde küllerimizden tekrar doğup ilelebet ayakta kalmanın mücadelesini verdik" dedi.
Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Ticaret ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Okay Memiş, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altunok, Zehra Taşkesenlioğu Ban, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askerler, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.
KONGRE BİNASINA YÜRÜDÜLÜR
Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki çelenk sunumundan sonra protokol ve vatandaşlar dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri eşliğinde 3 kilometre uzaklıktaki kongre binasına kadar yürüdü. Yakutiye ilçesindeki tarihi binadaki törende Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncular, kongre binası önüne faytonla geldi. Atatürk'ü, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Onur Emre Teber canlandırdı. Devlet Tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler ilgiyle izledi. Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i oynayan Samet Talayman, Ticaret ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Vali Okay Memiş'e Türk bayrağı verdi. Varank ve Memiş bayrağı öperek teslim aldı.
'KÜLLERİMİZDEN DOĞDUK'
Törende konuşan Bakan Varank, 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi ile milli mücadelenin istikametini çizen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla yad ettiğini söyledi. Türk milleti olarak her tökezlediğimizde küllerimizden tekrar doğup ilelebet ayakta kalmanın mücadelesi verildiğini hatırlatan Varank, "Tarihin her döneminde destanlar yazdık, büyük başarılara imza attık. Sultan Alparslan'la 1071 yılında Anadolu'nun kapılarını kapanmamak üzere ardına kadar açtık. O zamandan bu yana Anadolu yaklaşık bin senedir bizim topraklarımız, bizim ocağımız, bizim yuvamız oldu. Anadolu bizden önce de kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptı ancak hiçbir devlete bize olduğu kadar misafirperver davranmadı. Bizleri büyük bir memnuniyetle bağrına basan bu toprakları biz de mukaddes bildik. Bu kadim toprakların bir karışımı bile feda etmemek için anılarımız nice kınalı kuzularını can parelerini gözlerini kırpmadan ölüme gönderdiler. Tarihin her döneminde Anadolu kahramanlarımızın kanlarıyla sulandı" diye konuştu.
'ÖLÜME GÜLÜMSEYEREK GİDİLDİĞİNİ GÖSTERDİK'
Türk milletinin tüm dünyaya göğsünü gere gere 'Çanakkale Geçilmez' diyerek ölüme nasıl gülümseyerek gidilebildiğini savaş meydanlarında gösterdiğini vurgulayan Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Evet Çanakkale'de çok şehit verdik ama vatanımızı vermedik. Gelibolu Yarımadası'nı döne döne zapt edeceğini söyleyen düşman güçlerini eze eze geldikleri yere gönderdik. Kurtuluş Savaşı'nda doğudan ve batıdan kuzeyden ve güneyden aç kutlar gibi saldıran Yunan ordusuna, Fransız ordusuna, Büyük Britanya ordusuna hepsine diz çöktürdük. Hamdolsun bugün biz bu topraklar için canını veren kahramanlarımız sayesinde kimseye muhtaç olmadan özgür bir şekilde yaşayabiliyoruz. Kıymetli kardeşlerim hiçbirini sırtımızı birilerine yaslayarak elde etmektik. Milletimiz bu başarılar için canından vazgeçti, gözünü kırpmadan ölüme koştu. O zamanki Türkiye'yi bir gözünüzün önünde canlandırmanızı istiyorum. 1918 yılında Mondros Mütarekesi ile maalesef devlet teslim olmuş durumda, millet sahipsizdi. Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, Trakya ihtilaf devletlerinin Mersin, Adana, Maraş, Antep ve Urfa Fransızların, Antalya ve Muğla İtalyanların işgali altındaydı. Bin yıldır yerlisi olduğumuz Anadolu topraklarında yabancılık çekiyorduk. İngiliz askerleri Eskişehir Kütahya Amasya gibi kentlerde elini kolunu sallayarak geziyordu Yunanlılar İzmir ve Ege Bölgesi'nde zalimce halkımıza eziyet ediyordu. İşte düşmanın içimize kadar girdiği böylesine bir dönemde Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde harekete geçti. Erzurum Kongresi, başlayacak kurtuluş Savaşı'nın adeta bir manifestosu olarak tarihe geçti. O gün herkesin zihnine milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı kazındı. O gün manda ve himaye isteyen hainlerin yüzüne Türk milletinin hiçbir zaman bağımlılık altına girmeyeceği haykırıldı. O gün Türk milletinin her zaman olduğu gibi bu işgal girişimine de çok bir gün savaşarak cevap vereceği teyit edildi. Bunların hepsinden öte ümidini kaybetmeye başlamış milletimiz için Erzurum Kongresi bir umut ışığı oldu"
'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'
Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Erzurum'da 'vatan' denilince akan sular durmuştur. Dadaş demek, ne demek siz değerli hemşirelerimiz gayet iyi biliyor. Dadaş, delikanlı demek, yiğit kimse demektir. Erzurum tarihten bu yana hep Dadaşların diyarıdır. Nene Hatunlar, Gazi Ahmet Muhtar Paşalar dadaşın anlamına yaraşır şekilde yaşadı. Erzurum halkı Aziziye tabyasında nasıl destan yazdıysa 15 Temmuz'da da imanıyla inancıyla yüreğiyle bu devletin ve milletin istikbal ve istiklal mücadelesine her zaman sahip çıkacağını gösterdi. Değerli Erzurumlular, sevgili Dadaşlar, üzerinden 103 yıl geçmiş olsa da biz sanki dün olmuş gibi Erzurum Kongresi´ni kutlamaya devam ediyoruz. Bunu neden yapıyoruz diye hiç düşündünüz mü? Çünkü biz hala tehdit altında olan bir devletiz, nasıl o gün doğu illerimizi kendi emellere doğrultusunda ele geçirmek isteyenler olduysa, bugün de o karanlık güçler hala iş başında. İşte görüyorsunuz yabancı güçlerin maşası PKK, başka başka isimler altında sınır ötesinde can çekişiyor. Ama artık bitti, terör örgütünün gidecek yolu kalmadı. Dost, düşman herkes şunu çok iyi bilmeli; artık eski Türkiye yok. Bugün Bayraktar´ı ile Akıncı´sıyla, Atak helikopterleriyle, sığınak delici bombalarıyla, terör örgütünü inlerinde imha eden bir Türkiye var. Göreceksiniz, bu hain terör örgütünün köklerini nasıl sınır içerisinde koparıp attıysak sınır dışında da bunlara dünyayı dar etmeye devam edeceğiz. İşte biz aslında bundan 103 yıl önce ne dediysek 23 Temmuz 2022'de de yani bugün de aynı şeyi söylüyoruz."
"O gün Erzurum Kongresi´nde söylediklerimizi bugün tekrar ediyoruz" diyen Bakan Varank, "Biz doğu illerimizde Türk siyasi varlığını ve hakimiyetini asla bırakmayacağız Bunu PKK da çok iyi bilsin, buna yeltenmeye çalışan başka oluşumlarda onlara sahip çıkan yabancı güçler de. Türkiye olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu vatana göz dikenlere prim vermeyeceğiz göz açtırmayacağız. Dahiliye ve hariciye düşmanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz bu milletin tehdit altında neler yapabildiğini hem 15 Temmuz'da tüm dünyaya bir kere daha gösterdik. Bu millet gerektiğinde tanklara, mermilere karşı gövdesini siper eden, gerektiğinde ölüme gülümseyerek gider gerektiğinde evlatlarını kınalı kuzularını feda etmekten çekinmez. Ama bu vatandan da asla vazgeçmez. Erzurum Kongresi 103´üncü yıl kutlama törenleri vesilesiyle aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve şükranla yad ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. 
Etkinlikler, tarihi kongrenin canlandırılması ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-07-23 13:43:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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