Erzurumlular gökyüzünü gözlemledi



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜBİTAK´ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri'nin adresi bu kez Erzurum oldu. Çok sayıda gökyüzü tutkunu Anadolu´nun çatısı olarak kabul edilen Erzurum'da uzayı gözlemleme imkânı buldu.

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi'nin katkılarıyla TÜBİTAK´ın koordinasyonunda Konaklı Kayak Merkezi´nde düzenleniyor. Katılımcılar, kurulumu süren Türkiye´nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikteki Doğu Anadolu Gözlemevi´ni (DAG) de ziyaret etme olanağı buluyor.

Halk otobüsü veya kendi araçları ile Erzurum'a 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar buradaki birçok etkinliğe katılıp, teleskoplarla gökyüzünü izledi. Gençler, gökyüzünün en güzel izlendiği saatlerde kurdukları çadırlardan çıkıp uzayı gözlemledi. Etkinliğin yapıldığı alana oğlu ile gelerek teleskopla güneşe bakan evli ve 3 çocuk babası Osman Demirci (74), "Güneşe bakıyorum. Kırmızı bir daire şeklinde. İçeresinde bazı noktalar var. İşte o noktaları gördüm. Burası çok güzel. Biz çocukluğumuzda derdik ki şu dağın üzerine çıksak elimizi bulutlara ulaştırabilir miyiz? Diye hayal kurardık. Şimdiki imkanlarla bunları görebiliyoruz" diye konuştu.

Çıplak gözle bakamadığı güneşe teleskopla baktığını belirten Gamze Günaydın ise "Teleskopla ilk kez bakıyorum. Güneş muhteşem ve çok net görünüyor. Çok güzel bir etkinlik. Böylece Konaklı Kayak Merkezi'ni de görmüş olduk. Çocuklarım da burayı çok sevdi. Ok atma, langırt, bilek güneşi, robotlar gibi birçok etkinlik var" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi de etkinliğe katılan davetlilere cağ kebabı, ayran ve semaverde çay ikramında bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-07-23 17:19:01



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