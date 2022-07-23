Sarıgül'den 48'inci cezaevi önünde 'genel af' çağrısı



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'a gelen Türkiye Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gittiği 48'inci cezaevi önünden de 'genel af' çağrısı yaptı. Sarıgül, "Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü törenlerine katıldı. Sarıgül buradan çıkarak Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kapalı ve Açık Cezaevi önüne gitti. Cezaevi önünde kendisini bekleyen mahkum yakınları ile sohbet eden Sarıgül, çocuklara harçlık verdi. Bugün itibarıyla gittiği 48'inci cezaevi olduğunu belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm siyasi partilere çağrım, kader mahkumlarını affedelim. Kader mahkumlarını anneleri, babaları ve evlatları ile buluşturalım. Şu an 1 ve 3 yaş arası binlerce çocuk cezaevlerinde doğdular. Anneleri ile daha yaşamla tanışamadılar. Böyle 10 binlerce evlat var ki; daha babaları ile yeteri kadar hasret gideremedi. O nedenle evlatlar için affet Türkiye´m. Anneler için babaanneler için anneanneler için affet Türkiye´m. Bütün ulusum için affet Türkiye´m. Affet Türkiye´m çağrımız, siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Toplumsal barış için affet Türkiye´m. Kardeşlik hukuku için affet Türkiye´m. Bu haberi bekleyen kader mahkumlarının çocukları ile anneleri, babaları, eşleri ile buluşturmak için affet Türkiye´m. Şu an itibariyle 48'inci cezaevinin önündeyim. Bütün Türkiye'deki cezaevlerini gezeceğim. Af çağrımızı bütün yurttaşlarımla buluşturacağım. Cezaevinden çıkan 250 bin kader mahkumuna sosyal ve psikolojik destek vermeliyiz. Kader mahkumlarını hayata kavuşturmalıyız."

Sarıgül, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, vatan uğrunda şehit düşen kahramanları saygı ve rahmetle andığını belirtti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-07-23 18:03:44



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