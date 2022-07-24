Harput Dibek Kahvesi Erzurum’da şube açtı

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Osmanlıdan günümüze taşınan geleneksel kahve kültürünün Erzurumlular ile buluştuğu Dibek Kahvesi Şubesi Erzurum'da yeni adresinde hizmete girdi.

Açılış kurdelasını AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tankut Keskin yaptı.

Erzurum’a yeni bir tat kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten işletme sahibi Fatih Bircan Aşkın, ‘Erzurum’a hayırlı olsun. Dadaşları lezzet şubemize bekliyoruz’ dedi.

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