100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve fotoğrafın yer aldığı ‘Erzurum Şehir Arşivi’ açıldı

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nin işbirliğinde kurulan 100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve fotoğrafın yer aldığı Erzurum Şehir Arşivi törenle açıldı.

Eski Erzurum Evleri’nde kurulan ve kısa adı ERŞA olan Erzurum Şehir Arşivi düzenlenen törenle açıldı. Hitit ve Urartular’dan Osmanlı’ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden olan kente dair son 5 yılda birçoğu bağış olmak üzere toplanan 100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve fotoğraf, Erzurum Kalesi önündeki iki tarihi konakta sergileniyor. Arşivde kentin tarihi ve kültür birikimini yansıtan belgeler, gazete, dergi, yıllık, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanlar, 100 ayrı konu başlığı altında sunuluyor. Ziyaretçilerin sanal tur sayesinde Osmanlı döneminde kentteki yaşamı tanıyabilecekleri arşiv, içerisindeki zengin tarihi vesikalar sayesinde de araştırmacılar ve bilim adamları için önemli bir kaynak teşkil edecek.

Erzurum'un çok özel bir kent olduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum, Anadolu’nun, Türk ve İslam medeniyetinin çok önemli bir merkezidir. Bu kent Nene Hatunların, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin, Alvarlı Efe Hazretleri'nin, Kara Fatmaların memleketi. 23 Temmuz’dan dolayı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 58 gün ev sahipliği yapmış ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir iliz. Dolayısıyla biz kendi tarihimizle ne kadar övünürsek o kadar azdır. Bu tür mekanları açmak bizim vazifemizdir” dedi.

Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.