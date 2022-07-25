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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemal Akkan güven tazeledi

İHA

Kemal Akkan güven tazeledi

Türkiye Haberİş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, yeniden başkan seçildi.
Palandökendeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Haberİş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurul seçimine Türkiye Haberİş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak divan başkanlığı yaptı.
Türkİş Erzurum il temsilcisi Yusuf Gökcan ve Erzurum’da bulunan tüm sendika başkanlarının genel kurul toplantısına katılması Kemal Akkan’a güç kattı.
Türkiye haber iş sendikası Genel merkezinin seçime tüm kadrosuyla katılması ve Türkiye’de bulunan diğer illerde bulunan haber iş sendika başkanlarının Haber iş Erzurum 6.olağan genel kurula katılması tam kadro takılması dikkatlerden kaçmadı.
99 oyun kullanıldığı seçimde Türkiye Haberİş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, 58 oyla yeniden başkan oldu. Diğer aday Recai Atalay 41 oy aldı.
Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Kemal Akkan Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Haberİş Sendikasının bayrağını daha ileriye taşımak adına çalışmalara devam edeceğini ifade etti. Türkiye Haberİş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, üyelerine en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.
Akkan, “Bu görev bizler için bir şereftir. Bayrağı daha ileriye taşıyacağımdan emin olun. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Haberİş Sendikamızın bayrağını daha ileriye taşıyarak, temsil ettiğimiz üyelerimize de en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda elimizdeki tüm imkânları seferber edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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