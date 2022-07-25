Rektör Çomaklı, Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunları ile bir araya geldi

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi, 65 yıllık eğitim öğretim hayatı boyunca verdiği mezunlarla ülke kalkınmasına önemli katkılarda bulunarak, topluma hizmet ve halkla bütünleşme misyonunu da yerine getiriyor.

1957’den beri geçen 65 yılda toplamda 560 bin mezun veren Atatürk Üniversitesinde yıllarını geçiren mezunlar da sık sık üniversitede toplanarak eski günleri yad ediyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunları, her yıl olduğu gibi bu yıl da 35. yıl buluşması programında yine bir araya geldiler. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Çapoğlu’nun organize ettiği programa, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen doktorlar eski günleri hatırlayarak 35 yıl öncesine gittiler.

Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen programda katılımcıların davetiyle onur konuğu olarak yer alan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu anlamlı programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Atatürk Üniversitesinin mezunlarla hiçbir zaman bağını koparmadığını söyledi.

“Mezunlarımızı Yakından Takip Etmeye Çalışıyoruz”

Ülkemizin çeşitli yerlerinde önemli görevler üstelenen Atatürk Üniversitesi mezunlarının olduğunu aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde kurduğumuz Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile mezunlarımızı yakından takip etmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki mezunlarımız, yıllarını geçirdikleri Erzurum’u ve Atatürk Üniversitesini asla unutmazlar. Biz de bu düşünceyle mezunlarımızla bir araya gelme çabası içerisindeyiz. Yine hayata geçirdiğimiz Mezun Bilgi Sistemine kayıt yaptıran mezunlarımız aynı dönemlerde eğitim gördükleri arkadaşlarını bu sistem üzerinden bulabilirler. Büyük bir vefa örneği göstererek üniversitemizde bir araya gelen Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunlarına teşekkür ediyor, tüm mezunlarımızı şehrimize ve üniversitemize bekliyoruz” dedi.

Programın sonunda Rektör Çomaklı, 1987 yılı mezunlarına katılım belgelerini takdim ederek, hatıra fotoğrafında yer aldı.

87 mezunları; 35. yıl buluşmaları çerçevesinde kampüsü ve şehrin tarihi ile turistlik yerlerini gezdikten sonra gelecek yılın planlamasını yaparak etkinliği tamamladılar.

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