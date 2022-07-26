Oltu'da 300 çocuk sünnet oluyor Sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı

Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu (OLDEF) ile Oltu Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet programında 300 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet olmaktan korkan Mehmet Bekteş (6) isimli çocuk, ağaca tırmanınca babası ve yakınları tarafından zorla ikna edilerek aşağı indirildi.

Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan sünnet programında, çocukları ortama alıştırmak için önce gönüllü kişiler tarafından çocukların yüzleri boyandı ve sünnet elbiseleri dağıtıldı. Bazı çocuklar ise etraftaki kedilerle ve yavru köpeklerle oynadı.



OLDEF ile Oltu Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 300 civarında çocuk sünnet olacak

Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu (OLDEF) Başkanı Taner Sağlam ve yönetim kurulu üyelerinin Oltu Belediyesi Başkanı Necmettin Taşçı ile düzenledikleri sünnet programı çerçevesinde 300 çocuk sünnet olacak. Çocukların sünnet elbiseleri ve diğer masrafları da OLDEF ve Oltu Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Başkan Sağlam, “Sosyal projeler çerçevesinde Oltu Belediyesi ile beraber Oltu ve köylerindeki sünnet olacak çocukları sosyal sorumluluk olarak sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel programa bizleri dahil ettikleri için Oltu Belediyesi Başkanı ve personeline çok teşekkür ediyoruz” dedi.

OLDEF Başkan Yardımcısı Sezgin Polat, “Bugün Oltu’dayız. OLDEF olarak sosyal projeler dahilinde Oltu’daki sünnet olacak çocukları için Oltu Belediyesi ile ortaklaşa sünnet programı düzenledik. Yüz elli çocukla yola çıktık, şu an itibarıyla üç yüz çocuğu buldu. 300 çocuğu sünnet ettiriyoruz. Bu sosyal projeye katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür projelerimiz her yıl devam edecektir” dedi.

Sünnet olacak çocukların aileleri ise OLDEF ve Oltu Belediyesine bu güzel programı hazırladıkları için teşekkür etti. Oltu Devlet Hastanesinde özel bir oda hazırlandı. Uzman doktor tarafından sünnet yapılmaya başlandı.

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