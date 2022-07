DOSİAD Hizmet ve Yatırım verilerini paylaştı.

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) 20022 Mayıs dönemi Erzurum ekonomi Bülteni yayımlandı. Bültende ildeki ekonomiye dair gelişmeler verilerle kaydedildi. Özel ve kamu sektöründeki yatırım ve hizmet yaklaşımı paylaşıldı.

DOSİAD Mayıs ayı Bülteninde, Erzurum’a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu, Sermaye Durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Faydalı Model, Patent ve Marka, Hava Ulaşım, Araç Sayısı, Devir Sayısı, TBB Erzurum verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri değerlendirildi.

Kamu yatırımları

Raporda TÜFE’deki artış, döviz kurunda baş gösteren dalgalanmalar ve bunların yol açtığı ekonomik kırılganlığa rağmen kamu hizmet harcamaları ve yatırımlarında artışın sürdüğü, özellikle ilde dış ticaretin son 20 yıllık süreçte en üst düzeye yükseldiğine vurgu yapıldı.

Markalaşma

Raporda verilerle dikkat çekilen bir diğer ekonomi odağı markalaşma, patent üretimi ve faydalı model teşkili oldu. İldeki ARGe çalışmalarının pozitif yansıması olarak değerlendirilen markalaşma sürecinin il ekonomisinin geleceği kaydında önemli bir gelişme olduğu aktarıldı.

Araç ve konutta yoğunlaşma

Mayıs DOSİAD verilerinde altı çizilen bir diğer yoğunlaşma konut satışlarındaki artış ve ildeki araç varlığındaki büyüme oldu. Kişisel harcamalarda konut ve raca alımının öne çıktığına işaret edilerek küresel ekonomik krize rağmen ilde refah düzeyinin artışına işaret edildi.

Erzurum Mayıs Ayı Teşvik Verileri

Erzurum’da 2022 Mayıs ayı kaydında 1 bölgesel, bu yılın Ocak Mayıs ayları düzeyinde 8 bölgesel, 7 genel olarak toplam 15, 2001 2022 yılları arasında ise 145’i bölgesel, 338’i ise genel kategoride toplam 483 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Teşvikli yatırım toplamında bölgesel yatırım payı yüzde 30 oldu.

Erzurum Mayıs Ayı Verileri

Erzurum’da bu yılın Mayıs ayı bazında bölgesel kategoride yer alan 1 yatırım teşvik belgesi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre teşvik belgeli 1 yatırım için 5 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Yatırım çerçevesinde 19 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu.

2022 Ocak Mayıs Dönemi

Yılın Ocak Mayıs ayları düzeyinde 8 bölgesel, 7 de genel bazda olmak üzere 15 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 35 milyon, genel yatırımlar için 206 milyon, toplam 241 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 209, genel yatırımlarda 35 olmak üzere toplam 244 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.

2001 2022 Dönemi

İlde 2001 2021 yılları arasında 145 bölgesel, 338 genel, 483 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 2,6 milyar, genel yatırımlar için 3,5 milyar, toplam 6.1 milyar TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 8 bin 212, genel yatırımlarla 4 bin 213, toplam 12 bin 425 kişi iş edindi

Erzurum’un Kudaka Payı Yüzde 58 Oldu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yer aldığı KUDAKA İstatistik Bölgesinde bu yılın Mayıs ayında 2 bölgesel bu yılın ilk 5 ayında 22 bölgesel, 7 genel, toplam 29, 2001 2022 yılları arasında ise 271 bölgesel, 561 genel kategoride toplam 834 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yer aldığı KUDAKA İstatistik Bölgesinde bu yılın Mayıs ayında 2 bölgesel bu yılın ilk 5 ayında 22 bölgesel, 7 genel, toplam 29, 2001 2022 yılları arasında ise 271 bölgesel, 561 genel kategoride toplam 834 yatırım teşvik belgesi aldı. Erzurum’un bölge toplamındaki yatırım payı yüzde 57.91 oldu

Ocak Mayıs Dönemi

Bölgede bu yılın Ocak Mayıs ayları bağlamında 22 bölgesel, 7 genel toplam 29 yatırım teşvik uygulamasına girdi. Bölgesel yatırımlar için 206 milyon, genel yatırımlar için 206 milyon, toplam 412 milyon TL tutarında harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarla bin 133, genel yatırımlarla da 35 kişi iş edindi.

Doğu Anadolu’da 4 Bin 746 Yatırım Yükseldi

14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesinde 4 bin 746 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi. Erzurum’un bölge toplamında teşvikli yatırım payı Mayıs ayında yüzde 2,2, 5aylık düzeyde yüzde 7,0, 2001 2022 dönemi kaydında ise yüzde 10,1 olarak tespit edildi.

Doğu Anadolu Teşvik Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mayıs Ayı Teşvik Bülteni verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesinde 2022’nin Mayıs ayı kaydında 45 bölgesel, bu yılın ilk 5 ayında 195 bölgesel, 19 genel toplam 214; 20012022 yılları arasındaki dönemde ise 2 bin 497 bölgesel, 2 bin 246 genel kategoride toplam 4 bin 746 yatırım teşvik belgesi aldı.

Ocak Mayıs 2022 Dönemi

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın ilk 5 ayında 195 bölgesel, 19 genel kategoride 214 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 5 milyar 401 milyon, genel yatırımlar için 752 milyon toplam 6,1 milyar tutarında yatırım harcaması yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 12 bin 803, genel yatırımlarla da 113 kişi iş edindi.

Erzurum 5. Bölge mayıs ayı teşvik verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2022 Mayıs ayı yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum’un içinde yer aldığı 5’inci Teşvik Bölgesinde 2022 yılı Mayıs ayında 46, Ocak Mayıs ayları içerisinde 294, 2012 2021 yılı bütününde ise 7 bin 263 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum’un Bölge Payları

DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan hesaplamalarda, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat’la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı payı 2022 Mayıs ayında yüzde 2,17, Ocak Mayıs ayları içerisinde yüzde 5,1, 11 yıllık süreçte ise yüzde 6.65 olarak kaydedildi

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum’dan bu yılın Mayıs ayında 1 milyon 806 bin dolar tutarında ihracat, 4 milyon 857 bin dolar tutarında ithalat olmak üzere toplam 6 milyon 663 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirdiği açıklandı.

Ocak Mayıs Dönemi

Ticaret Bakanlığı 2022 Mayıs dönemi dış ticaret değerlerini paylaştı. Verilere göre Erzurum’da ilk beş ayda 8 milyon 104 bin dolarlık ihracat, 20 milyon 22 bin dolarlık ithalat olmak üzere toplam 28 milyon 127 bin dolarlık dış ticaret kaydedildi. Dış ticaret değeri bazında ihracat payı yüzde 28,81, ithalat payı yüzde 71,18 oldu.

5 Aylık İhracat Değeri Dağılımı

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre bu yılın ilk beş ayı içinde en yüksek ihracat değeri Mayıs ayında kaydedildi. İlden Ocak ayında 1 milyon 449 bin, Şubat ayında 1 milyon 772 bin, Mart ayında 1 milyon 350 bin, Nisan ayında 1 milyon 728 bin, Mayıs ayında ise 1 milyon 806 bin dolar değerinde ihracat yapıldı.

5 Aylık İthalat Değeri Dağılımı

DOSİAD tarafından kaydedilen araştırmaya göre bu yılın Ocak Mayıs ayları düzleminde en yüksek ithalat değeri Mart ayında kaydedildi. Erzurum’da Ocak ayında 3 milyon 291 bin, Şubat ayında 2 milyon 6 bin, Mart ayında 5 milyon 333 bin, Nisan ayında 4 milyon 536 bin, Mayıs ayında ise 4 milyon 857 bin dolar değerinde ithalat yapıldı.

Erzurum Mayıs Ayı İhracat

Erzurum’da bu yılın Mayıs ayında 1 milyon 820 bin dolar; yılın Ocak Mayıs ayları içerisinde ise 8 milyon 666 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlden Mayıs ayında yapılan ihracat Nisan ayına göre yüzde 5,45 oranında düşüş kaydetti.

Erzurum 5 Aylık Dönem

Erzurum’da bu yılın ilk beş ayında en yüksek ihracat değerinin kaydedildiği dönem 1.9 milyon dolarlık ihracatla Nisan ayı oldu. Erzurum’dan bu yılın Ocak ayında 1.6 milyon dolar, Şubat ayında 1.8 milyon dolar, Mart ayında 1.4 milyon dolar, Nisan ayında 1.9 milyon dolar, Mayıs ayında da 1.8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Mayıs ayı verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Mayıs 2022 döneminde Erzurum’dan 1 milyon 820 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 4 milyon 165 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13 milyon 934 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 80 milyon 445 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi

Ocak Mayıs dönemi ve Erzurum

Bu yılın Ocak Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık bölümünde Erzurum’dan 8 milyon 666 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 22 milyon 543 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 81 milyon 190 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 469 milyon 964 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum’un Mayıs Ayı Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Mayıs döneminde Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,69, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde13,06, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 2,26 olarak değerlendirildi.

Erzurum’dan 30 Ülkeye İhracat

Erzurum’dan bu yılın Mayıs ayında 11, Ocak Mayıs ayları dahilinde ise 2’si Serbest Bölge olmak üzere 30 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 8 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 14 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum’dan Mayıs ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Avusturya ve Romanya olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak Mayıs ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Bulgaristan ve Romanya olarak sıralandı.

Erzurum’dan İhracat Yapılan Ülkeler

Bu yılın ocak mayıs ayları arasında, AHL Serbest Bölgesi, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi ile, ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İsrail, İsviçre, Kamerun, Katar, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Somali, Ukrayna, Yunanistan’ın yer aldığı 30 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İhracat Değeri Artan Ülkeler

Ocak Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Mısır, Irak, Almanya, Yunanistan ve Avusturya ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerinde en fazla yükselişin gerçekleştiği ülkeler Avusturya ve Bulgaristan olarak değerlendirildi.

Erzurum Mayıs Ayı İhracatta Sektörel Veriler

Erzurum’dan bu yılın Mayıs ayında 11, 2022 yılının ilk beş aylık döneminde 16 sektör ihracat kaydetti. 2021’e göre 11 sektörün ihracatı artarken 5 sektörde düşüş görüldü.

Elektrik Elektronik Sektörü Yine Önde

2021 yılına göre en yüksek ihracat değeri artışı Elektrik Elektronik sektöründe görüldü. Yüzde 633,0 oranında artışın görüldüğü bu sektörü yüzde 266,7’lik artışla Hazır Giyim ve Konfeksiyon, yüzde 184,2 artışla Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, yüzde 161,0’lık artışla Çelik, yüzde 145,4’lük artışla Tekstil, yüzde 94,1’lik artışla iklimlendirme, yüzde 91,7’lik artış ile Halı, yüzde 27,50’lik artışla ile Deri, yüzde 18,80’lik artışla ile otomotiv, yüzde 8.0 ile Makina sektörü izledi.

5 Sektör İhracatında Düşüş

Mayıs ayında bir önceki yıla göre 5 sektör ihracat değerinde düşüş görüldü. Düşüş oranları Madencilik sektöründe yüzde 19,5, Demir ve Demirdışı Metaller grubunda yüzde 30.6, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde yüzde 65,0, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünlerinde yüzde 81,0 ve Diğer Sanayi Ürünlerinde yüzde yüz olarak kaydedildi

En Yüksek Değerde İhracat Yapan Sektörler

Bu yılın ilk beş ayında en çok değerde ihracat gerçekleştiren 5 sektör kimyevi maddeler ve mamülleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ile Makine ve aksamları gurubu oldu.

Erzurum Taşıt

Erzurum’da Mayıs ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 499 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3’üncü sırada yer aldı

Erzurum her bin kişiye düşen araç sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Mayıs ayı kaydında Erzurum’da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 163,3; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 81.7, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36,15 her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.22 olarak hesaplandı.

Mayıs 2022 Erzurum Araç Varlığı

TÜİK 2022 Mayıs ayı verilerinde Erzurum’da 61 bin 830 otomobil, 2 bin 523 minibüs, bin 173 otobüs, 27 bin 335 kamyonet, 5 bin 905 kamyon, 3 bin 427 motosiklet, 726 özel amaçlı taşıt, 20 bin 580 traktör olmak üzere toplam 123 bin 499 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum Mayıs Ayı Araç Devir Verileri

Erzurum’da 2 bin 888 otomobil, 60 minibüs, 17 otobüs, bin 17 kamyonet, 87 kamyon, 67 motosiklet, 2 özel amaçlı taşıt ve 275 traktör olmak üzere toplam 4 bin 413 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 65,44 olarak kaydedildi.

Mayıs Ayı Taşıt Devir Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Mayıs ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65,20 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 44,90, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,77’lik pay oluşturdu.

Erzurum’un Otomobil Devir Payı

TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’da Mayıs 2022 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,63, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50,83, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,0 oranında pay gösterdi.

Erzurum Kamu Giderleri

Erzurum’da bu yılın Mayıs döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 6 bin 253 TL olarak bildirildi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,21, ülke toplamında yüzde 0,49’luk pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18’inci sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs 2022 Verileri

Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın 5 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 13,5, eğitim giderleri yüzde 32,93’lük pay oluşturdu.

Erzurum Mayıs Ayı Kamu Harcamaları

Mayıs ayında Erzurum’da 586,8 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 10,7 milyon TL çevre, 20,4 milyon TL toplum refah ve iskanı, 641,4 milyon TL sağlık, 163,1 milyon TL din ve kültür, 1,5 milyar TL eğitim, 141,9 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 4,7 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Erzurum Mayıs Ayı Denge Verileri

Erzurum, Mayıs 2022 ayı bazında gelirin gideri karşılama oranı Bölge illeri sıralamasında Malatya’dan sonra 2’inci sırayı aldı.

Erzurum Mayıs 2022 Ayı Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Erzurum’da Mayıs 2022 döneminde il geliri 3 milyar 969 milyon TL olarak gerçekleşti. İlde tahakkuk eden il geliri ise 1 milyar 375 bin TL oldu. İlde 5 ayda 4 milyar 733 milyon tutarında kamu harcaması yapıldı. İlin gelirin gideri karşılama oranı yüzde 29,05, tahakkuk eden il geliri toplamında tahsil edilen il geliri oranı ise yüzde 34,85 oldu.

Kişi Başına Düşen İl Geliri

Erzurum’da 2022’nin ilk 5 ayında kişi başına düşen il geliri 5 bin 244 TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 6 bin 253 TL olarak kaydedildi. Erzurum Mayıs 2022 diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

DOSİAD Mayıs 2022 Ayı Analizi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Yılın ilk 5 ayında toplam gelir Erzurum’da 3,9 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 11,5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 27,5 milyar TL oldu. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 14,40 olarak hesaplandı.

Erzurum Mayıs Ayı Vergi Tahsilatı

Erzurum’da bu yılın ilk 5 ayında tahakkuk eden 2 milyar 54 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyar TL’lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 52,46 olarak gerçekleşti

Erzurum Mayıs Ayı Verileri

Erzurum Mayıs ayı vergi tahsilat oranı yüzde 52,46 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 4, tahsil edilen vergide 2, tahsilat oranında ise 2’inci sırada yer aldı.

Mayıs ayı tahsilat oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs 2022 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 52,46, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 51,75 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 33,58, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 37,80 oldu.

Mayıs ayı bölgesel veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 2,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 6,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 15,0 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 13,62 olarak aktarıldı

Erzurum Mayıs Ayı Şirket Verileri

OBB Erzurum birikimli şirket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Ocak Mayıs ayları arasında 155 şirket kurulumu gerçekleşti. İl 5 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ’ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Ocak Mayıs Dönemi

Erzurum’da bu yılın ilk 5 ayında 155 şirket, 6 kooperatif ve 49 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 22 şirket ve 7 kooperatif tasfiye edildi,19 şirket, 2 kooperatif ve 31 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ocak Mayıs dönemine göre yüzde 31,5 oranında arttı.

Bölgesel Veriler

TOBB verilerine göre 2022 Ocak Mayıs döneminde Erzurum’da 155, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 225, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 364, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de bin 195 şirket kuruldu.

Artış Oranları

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, bu yılın ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde arttı.

Ocak Mayıs 2022 döneminde, Kurulan şirket sayı artışı Erzurum’da yüzde 31,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 19,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 10,97, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 4,73 oranında kaydedildi

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde68,88, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42.58, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12,97, ülkede ise yüzde 0.29 olarak hesaplandı.

Erzurum Mayıs Ayı Şirket Sermaye Verileri

Erzurum’da Mayıs ayında kurulan 26 şirket sermayesinin 68,0 milyon; 2022’nin ilk 5 ayında kurulan 155 şirket sermayesinin 138,6 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı.

Mayıs 2022 bölgesel veriler ve Erzurum

TOBB verilerine göre, Mayıs 2022 ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 26 şirketin kurulduğu Erzurum’da 68,0 milyon, 39 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 74,3 milyon, 61 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 101,4 milyon, 228 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 291,4 milyon olarak bildirildi

Ocak Mayıs bölgesel veriler ve Erzurum

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, 2022 Ocak Mayıs dönemi şirket kurulum sermayesi, 155 şirketin kurulduğu Erzurum’da 138,6 milyon, 225 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 183,1 milyon, 364 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 339,9 milyon, bin 195 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1,1 milyar TL olarak aktarıldı.

Erzurum’un Sermaye Payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un bu yılın ilk beş ayında şirket kurulum sermaye değeri payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 75,73, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 40,79, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12,38 olarak değerlendirildi.

Erzurum Mayıs Ayı Marka Verileri

Erzurum’dan Mayıs ayında 33, bu yılın ilk 5 ayında ise 164 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 41, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Mayıs Ayı Verileri

Verilere göre Mayıs ayında Erzurum’dan 33, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 42, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 76, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 202, ülkeden 13 bin 533 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum’un Aylık Payı

Mayıs 2022 ölçeğinde Erzurum’un başvuru sayısı KUDAKA Bölgesi illeri toplamında yüzde 78,57, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 43,42, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,33, ülkede 0,24’lük pay edindi.

Ocak Mayıs Verileri

Bu yılın ilk 5 ayında Erzurum’dan 164, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 241, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 407, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden bin 113, ülkede 71 bin 539 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum’un 5 Aylık Payı

2022 Ocak Mayıs döneminde, İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 68,04, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 40,29, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,73, ülkede 0.22’lik pay gösterdi

Erzurum Mayıs Ayı Faydalı Model Verileri

Erzurum’dan bu yılın Mayıs ayında 27, yılın ilk beş ayında ise 74 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 8’inci sıraya yükseldi

Mayıs Ayı Verileri

Mayıs ayında Erzurum’dan 27, KUDAKA istatistik Bölgesinden 31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 44, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 51 ülkede ise 492 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 87,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 61,3, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 52,9, ülkede yüzde 5,48 oldu.

Yılın İlk 5 Ayına Ait Veriler

2022 yılının ilk 5 ayında Erzurum’dan 74, KUDAKA istatistik Bölgesinden 90, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 127, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 254, ülkede ise 2 bin 686 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 82,2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 58,2, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 29,1, ülkede yüzde 2,75 oldu.

Erzurum Mayıs Ayı Patent Verileri

Mayıs ayında 37 patent üreten Erzurum, yılın ilk 5 ayında 80 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 6’ıncı oldu

Mayıs Ayı Erzurum ve bölgesel veriler

Mayıs ayı kaydında Erzurum’da 37, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 37, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 41, Doğu Anadolu Bölgesinden 53, Türkiye’den ise 601 patent başvurusu kaydedildi. Erzurum’un Mayıs ayı patent başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 69,81, ülkede ise yüzde 6,15’lik pay edindi

Bölgesel veriler ve Erzurum

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Erzurum’dan 80, KUDAKA istatistik Bölgesinde 82, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 103, Doğu Anadolu Bölgesinde 177, ülkede 2 bin 904 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 98, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 45,19, ülkede ise 2,75’lik pay edindi.

Erzurum Mayıs Ayı Konut Satış Verileri

Erzurum’da ay içinde 768 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Mayıs ayı konut satış performansı kaydında ülkede 34, bölgede ise 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum 34’üncü

Türkiye’de konut satış sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Gaziantep, Aydın, Konya, Kayseri, Adana, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Hatay, Eskişehir, Muğla, Manisa, Denizli, Diyarbakır, Yalova, Kahramanmaraş, Malatya, Çanakkale, Trabzon, Afyonkarahisar, Elazığ, Ordu, Kırıkkale, Mardin, Erzurum, Kırklareli olarak sıralandı.

Erzurum Mayıs 2022 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da Mayıs ayı içinde 193’ü ipotek, 575’i de diğer yollardan olmak üzere 768 konut satışı yapıldı. 2021 yılı Mayıs ayına göre ipotekli satışlar yüzde 221,6, diğer yoldan satışlar yüzde 76,92, toplam satışlar ise yüzde 99,48 oranında artış kaydetti. 2021 yılı Mayıs ayında ilde 60 ipotek, 325 diğer yoldan 385 konut satılmıştı.

Erzurum 1 ve 2. el konut satışları

Erzurum’da Mayıs ayı içinde satışı yapılan 768 konutun 231’i birinci elden, 537’si ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 30,0, ikinci el satışları yüzde 69,92’lik oran gösterdi. 2021 yılı Mayıs dönemine göre birinci el satışlar yüzde 83,3, ikinci el satışlar yüzde 107,3oranında yükseliş gösterdi. İlde 2021 yılı Mayıs ayında 126 konut birinci, 259 konut ikinci elden el değiştirmişti.

Erzurum Mayıs Ayı Hava Ulaşımı

2021 yılı Mayıs ayına göre, 2022 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 24, ticari uçak seferi sayısı yüzde 20, taşınan yük miktarı yüzde 25, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 35 oranında artış gösterdi.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 2 bin 746 iç, 72 dış hat üzerinden olarak toplam 2 bin 818 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 24 oranında arttı, dış hat sefer sayısı artış oranı yüzde 53 oldu. Toplam uçuş sayısı ise yüzde 24’lük artış kaydetti. Havalimanından 2021 yılı Mayıs ayında 2 bin 222 iç, 47 dış, toplam 2 bin 269 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 361 bin 14, dış hatta 3 bin 649 toplam 364 bin 663 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2021 yılı Mayıs dönemine göre, yolcu sayısı iç hatta yüzde 35, dış hatlarda yüzde 110 oranında artış kaydetti. Toplamdaki artış oranı yüzde 35 olarak belirlendi. 2021 yılında havalimanından iç hatta 268 bin 65, dış hatta ise bin 738 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Mayıs Ayı İbrazında Ödenen Çek Verileri

Erzurum’da Mayıs ayında 955,0 milyon TL tutarında 14 bin 770, yılın ilk 5 ayında ayda ise 3 milyar 119 milyon TL tutarında 47 bin 954 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısında 2’inci sırayı aldı.

Erzurum çek sayı ve tutarı aylık dağılım

TBB verilerine göre Erzurum’da bu yılın ocak ayında 10 bin 31, Şubat ayında 9 bin 341, Mart ayında 9 bin 582, Nisan ayında 4 bin 230, Mayıs ayında 14 bin 470 çek zamanında ödendi. Erzurum’da ödenen çek tutarı ise ocak ayında 619,5 milyon, şubat ayında 578,6 milyon, Mart ayında 586,0 milyon, Nisan ayında 380,3 milyon TL, Mayıs ayında 955.0 milyon TL olarak bildirildi.

2022 Mayıs Ayı Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

TBB İbrazında ödenen çek sayısı verilerine göre Mayıs ayı kaydında Erzurum’da 14 bin 770, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 19 bin 514, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 34 bin 142, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 93 bin 341 çek zamanında ödendi.

2022 Mayıs Ayı Bölgesel Çek Tutarı Dağılımı

TBB verileri kaydında DOSİAD Araştırma Merkezi hesaplamalarına göre, Mayıs 2022 döneminde Erzurum’da 955,0 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 1,2 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 1.8 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 5 milyar 795 milyon TL tutarında çek zamanında ödendi.

Erzurum Mayıs Ayı Nakdi Kredi

Erzurum’da 20,7 milyar TL tutarında kamu bankası 5,7 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 26,4 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 35 bin 1 TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

İlde 2022 Mayıs ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 27 bin 438 TL, Özel banka kredilerinde 7 bin 562 TL, nakdi kredi toplamında ise 325 bin 1 TL olarak hesaplandı.

Kamu bankası kredileri ve Erzurum’un payı

Mayıs 2022 dönemi kaydında Erzurum’da 20,7, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 24,6 , Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 34,6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 69,4 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 29,92 oldu

Özel banka kredileri ve Erzurum

Dönemde Erzurum’da 5,7, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 7,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 14.9, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 38,0 milyar, TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 15,0 olarak tespit edildi.

Bölgesel toplam kredi verileri ve Erzurum’un payı

Mayıs 2022 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 26,4, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 32,6, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 49,5, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 107,4 milyar, TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Doğu Anadolu Bölgesi toplamında kredi payı yüzde 24,6 olarak bildirildi.

