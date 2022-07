Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı olan Sakalıkesik köyüne yaşam merkezi açılışı için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bin 800 köyümüzde yaklaşık 12 bin tane yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık. Sadece amacımız ilkokul değil anaokulu yapmak değil aynı zamanda bu yaşam merkezlerini halk eğitim merkezlerine kavuşturmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim kademesindeki çağ nüfusuna hizmet vermiyor. Aynı zamanda 7’den 70’e tüm yetişkinlerimize de halk eğitim merkezleri üzerinden eğitim desteği sağlıyor. Ayrıca Erzurum’un 287 milyonluk eğitim yatırımına 610 milyonluk ek ilave yatırım ekleyerek 888 milyonluk yatırımı Erzurum’ kavuşturduk. 20222023 yılında okul hazırlığı ve tüm ihtiyaçları dahil 200 milyonluk ek ilaveyle de 1 milyarın üzerinde yatırıma çıkarmış olduk” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çeşitli ziyaretlerde bulunup kentin eğitim sistemini incelemek ve Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı olan Sakalıkesik köyünde yaşam merkezi açılışı yapmak için Erzurum’a geldi. Aziziye'de bulunan Sakalıkesik köyünde açılışını gerçekleştirdiği yaşam merkezini istenildiği takdirde tüm köylere inşa edebileceklerini belirten Bakan Özer, bu tip yaşam merkezleri ve halk eğitim merkezlerini köylere yaprak 7’den 70’e tüm vatandaşları bir çatı altında, halkın istediği tüm eğitimleri vererek birleştireceklerini söyledi. Öte yandan, Erzurum’un 287 milyon liralık yatırımını 20222023 Eğitim yılında 1 milyar liranın üzerine çıkarttıklarını da açıklayan Bakan Özer bu müjdelerin Erzurum’a hayırlı olmasını söyledi.



“19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen ile devasa bir sistemimiz var”

Şu anda Türkiye’nin eğitim alanındaki nüfusunun dünyadaki 150 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Son 20 yıl gerçekten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu ülkenin tüm çocuklarının tüm fertlerinin ve vatandaşlarının, okul öncesinden yükseköğretime kadar, eğitime çok rahat bir şekilde eriştiği bir eğitim sistemi kuruldu. 19 milyon öğrenci 1,2 milyon civarında öğretmenin olduğu devasa bir sistem. Yaklaşık 150 ülkenin nüfusundan çok daha fazla olan bir nüfusta eğitim sistemimiz. Sadece bunlar yapılmadı bugünkü okul müdürleriyle yaptığımız konuşmada da bahsettim. Eğitime erişimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamalarına kadar bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler bu son 20 yıl içersin de kaldırıldı. Bugün ayrım yapanlar ayrımcı eğitim politikalarıyla tarihte yerlerini alırken, Cumhurbaşkanımız ve ekibi tüm vatandaşların çocuklarına eşit muameleyle tarihte yerlerini alacaklar bugün kadın haklarını ve beyin göçünden bahsedenler dün başörtüsü yasağından yurtdışına gitmek zorunda kalan kadınlarımız hakkında konuşmadılar bizim onlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yok. Eğitimimizi biz kendi imkanlarımızla çok daha iyi noktaya götürürüz” dedi.



“Bakanlığımızın bütçesini kullanmak için gece gündüz çalışıyoruz”

Şehirlerden köylere doğru başlayan göç akımını eğitim alanında en doğru şekilde değerlendirebilmek için birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Özer, “Şu anki amacımız eğitim sistemimizi çok daha iyi seviyelere getirmek. Okulöncesi eğitimi ve öğretmenlerimizi dünyadaki akranlarından çok daha bilgili ve iyi seviyelere getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bakanlığımızın bütçesini kullanmak için gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz. Bugün farklı bir gündemle buradayız. Bir zamanlar köylerden illere ve ilçelere göçler vardı. Yine aynı hükümet aynı irade dedi ki madem böyle bir akış var bu çocukları mağdur etmeyelim köydeki çocukları taşımalı eğitimle ücretsiz bir şekilde en yakın okula ulaştıralım. İşte taşımalı eğitim bu nedenle ortaya çıktı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ulaşımını kolaylaştırmak için ortaya çıktı. Taşınan çocuklarımız her gün ücretsiz bir şekilde sıcak yemek yediler ve akşam da evlerine geri döndüler. Son bir yıldır bakıyoruz özellikle covid sürecinden sonra yavaş yavaş köylere akınlar akmaya başladı. İnsanlar özellikle metropolleri terk etmeye şehirlere ilçelerine köylerine dönmeye başlarken ilave bir şey daha çıktı. Tüm dünyada şu anda nasıl enerji piyasasında sıkıntılar varsa gıda tedarik zinciri ile ilgilide ciddi sıkıntılar var. Nasıl enerji stratejik bir öneme sahipse bugün tarım ve hayvancılıkta aynı stratejik öneme sahiptir. O zaman bizim yapmamız gereken şey bu tersine akışın eğitim yatırımlarını yapmaktır. Bu anlayışla yaklaşık 7 bin köyümüzdeki köy okullarını aktif hale getirmek için diğer taraftan büyükşehir kapsamına geçmiş olan köy niteliğini kaybedip mahalle kapsamında olan yerlerdeki okulların yeniden eğitimle ilişkilendirmek için bir kampanya başlattık. Buna okulun ötesinde bir anlamı olduğu için köy yaşam merkezi adını verdik. Mevzuat olarak da ilk adımı köy okullarının açılmasıyla ilgili öğrenci şartı sayısını kaldırarak yaptık” diye konuştu.



“Bin 800 köyde 12 bin çocuğumuzu okulöncesi eğitim ile tanıştırdık”

12 bin çocuğu köylerde açılan anaokullarıyla tanıştırdıklarını da ifade eden Özer, “Artık 922 ilçemize bağlı olan tüm büyük köylerde istenildiği ve öğrenci olması durumunda çok rahat bir şekilde okullarımızı devreye sokabileceğiz. Bir adım daha attık köylerdeki anaokullarının açılması ile ilgili 10 öğrenci bulunma şartını 5’e indirerek büyük ölçüde düşüş kararı aldık. Sadece bu adımımızla bin 800 köyümüzde yaklaşık 12 bin tane yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık. Sadece amacımız ilkokul değil anaokulu yapmak değil aynı zamanda bu yaşam merkezlerini halk eğitim merkezlerine kavuşturmaktır. Yani milli eğitim bakanlığı sadece eğitim kademesindeki çağ nüfusuna hizmet vermiyor. Aynı zamanda 7’den 70’e tüm yetişkinlerimize de halk eğitim merkezleri üzerinden eğitim desteği sağlıyor” şeklinde konuştu.



“Her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz”

Halk eğitim merkezleri sayesinde 6 ayda 6 milyondan fazla vatandaşa ulaşarak çeşitli eğitimler verdiklerini de kaydeden Bakan Özer, “Bizim bakanlık olarak bu seneki hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Bakın 2021 yılında 998 tane halk eğitim merkezinden yararlanan vatandaş sayımız yaklaşık 5 milyondur. Şu anda biz 6 ayda 6 milyonun üzerinde vatandaşımıza ulaştık ve bunların yüzde 70’i kadınlarımızdan oluşuyor. Biz yılın sonuna kadar halk eğitim merkezlerinin bu kapasitesini kullanarak en az 12 milyon vatandaşımıza ulaşmaya hedefliyoruz. Yani 7 milyon kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu köy yaşam merkezlerinde halk eğitim merkezleri de kuruyoruz. Bu mahalledeki tüm kadınlarımız erkeklerimizin talep etmiş olduğu tüm eğitimleri artık ilçeye ve şehir merkezine gitmeden buralardan alabilme imkanını getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.



“Köydeki çocuklar yetişkinler ve yaşlılar da bu merkezlerde eğitim çatısı altında bir araya gelecekler”

Çocuğundan yaşlısına, gencinden yetişkinine tıpkı bir ibadethane gibi, kurulan yaşam merkezlerinde her yaştan vatandaşı eğitim çatısı altında birleştireceklerini belirten Bakan Özer, “Bunda da tarım ve ormancılık bakanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. Özellikle tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili köylü vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi tüm köylerimize ulaştıracağız. Yeter ki çok teknoloji merkezli, çok nitelikli bir tarım üretim kapasitesine ulaşabilelim ve dünya ile rekabet edebilir bir, ayrıca kendisine yete bilirliğin ilerisinde dünyaya da ihracat yapabilir bir seviyeye gelelim. Bu kritik süreçleri başarılı bir şekilde yönetebilir bir ülke haline gelelim. Eğer bu imkan yoksa gençlik ve spor bakanlığımız ile birlikte yaz kamplarına dönüştüreceğiz. Yani artık bu tip yaşam merkezlerinde gençlerimizin çocuklarımızın yaz kurslarına katıldığı, kamplara katıldığı mekanlar oluşturacağız. İlk kez tıpkı bir ibadethane gibi bu köydeki ilkokul çocukları da yetişkini de ve yaşlısı da bu merkezlerde eğitim çatısı altında bir araya gelecekler. Böylece yetişkinlerimizle o çocuklarımızın iletişim kurabilme kabiliyetini artıracağız. Çünkü biz milli eğitim bakanlığı olarak sadece akademi alanında güçlü gençler yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletine saygılı milletiyle iletişim halinde ve değerlere saygı duyan gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunu sağlayanda bu yaşam merkezlerimiz olacak. Ben inanıyorum ki bu yakmış olduğumuz meşale tüm köylerimizde, ilçelerimizde, şehirlerimizde başarıya ulaşacak ve karşılık bulacak. Bu tersine akış taşımalı eğitimden öğrencilerimizi kurtardığımız gibi yine köyden başlayan yeni bir eğitimle kültür hamlesini bu şekilde başlatmış olacağız” dedi.



“20222023 yılı Erzurum’a eğitim yatırımı 1 milyar liranın üzerinde olacak”

Erzurum’a 20222023 yılında eğitim alanında 1 milyar lira üzerinde yatırım yapılacağını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Erzurum gerçekten eğitimde başarı öyküleri yazıyor. Bu alanda Erzurum’u nasıl daha güçlü hale getiririz buna baktık. Erzurum’un 287 milyonluk eğitim yatırımına 610 milyonluk ek ilave yatırım ekleyerek 888 milyonluk yatırımı Erzurum’la kavuşturduk. 20222023 yılında okul hazırlığı ve tüm ihtiyaçları dahil 200 milyonluk ek ilaveyle de 1 milyarın üzerinde yatırıma çıkarmış olduk. Erzurum’a hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

