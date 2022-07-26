Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Mahmut Özer: “2022-2023 yılı Erzurum’da eğitim yatırımı 1 milyar liranın üzerinde olacak” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen ile devasa bir sistemimiz var” “Bin 800 köyde 12 bin çocuğumuzu okulöncesi eğitim ile tanıştırdık” “Bakanlığımızın bütçesini kullanmak için gece gündüz çalışıyoruz” “Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim kademesindeki çağ nüfusuna hizmet vermiyor. Aynı zamanda 7’den 70’e tüm yetişkinlerimize de halk eğitim merkezleri üzerinden eğitim desteği sağlıyor”

İHA

Bakan Mahmut Özer: “2022-2023 yılı Erzurum’da eğitim yatırımı 1 milyar liranın üzerinde olacak” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen ile devasa bir sistemimiz var” “Bin 800 köyde 12 bin çocuğumuzu okulöncesi eğitim ile tanıştırdık” “Bakanlığımızın bütçesini kullanmak için gece gündüz çalışıyoruz” “Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim kademesindeki çağ nüfusuna hizmet vermiyor. Aynı zamanda 7’den 70’e tüm yetişkinlerimize de halk eğitim merkezleri üzerinden eğitim desteği sağlıyor”

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı olan Sakalıkesik köyüne yaşam merkezi açılışı için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bin 800 köyümüzde yaklaşık 12 bin tane yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık. Sadece amacımız ilkokul değil anaokulu yapmak değil aynı zamanda bu yaşam merkezlerini halk eğitim merkezlerine kavuşturmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim kademesindeki çağ nüfusuna hizmet vermiyor. Aynı zamanda 7’den 70’e tüm yetişkinlerimize de halk eğitim merkezleri üzerinden eğitim desteği sağlıyor. Ayrıca Erzurum’un 287 milyonluk eğitim yatırımına 610 milyonluk ek ilave yatırım ekleyerek 888 milyonluk yatırımı Erzurum’ kavuşturduk. 20222023 yılında okul hazırlığı ve tüm ihtiyaçları dahil 200 milyonluk ek ilaveyle de 1 milyarın üzerinde yatırıma çıkarmış olduk” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çeşitli ziyaretlerde bulunup kentin eğitim sistemini incelemek ve Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı olan Sakalıkesik köyünde yaşam merkezi açılışı yapmak için Erzurum’a geldi. Aziziye'de bulunan Sakalıkesik köyünde açılışını gerçekleştirdiği yaşam merkezini istenildiği takdirde tüm köylere inşa edebileceklerini belirten Bakan Özer, bu tip yaşam merkezleri ve halk eğitim merkezlerini köylere yaprak 7’den 70’e tüm vatandaşları bir çatı altında, halkın istediği tüm eğitimleri vererek birleştireceklerini söyledi. Öte yandan, Erzurum’un 287 milyon liralık yatırımını 20222023 Eğitim yılında 1 milyar liranın üzerine çıkarttıklarını da açıklayan Bakan Özer bu müjdelerin Erzurum’a hayırlı olmasını söyledi.

“19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen ile devasa bir sistemimiz var”
Şu anda Türkiye’nin eğitim alanındaki nüfusunun dünyadaki 150 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Son 20 yıl gerçekten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu ülkenin tüm çocuklarının tüm fertlerinin ve vatandaşlarının, okul öncesinden yükseköğretime kadar, eğitime çok rahat bir şekilde eriştiği bir eğitim sistemi kuruldu. 19 milyon öğrenci 1,2 milyon civarında öğretmenin olduğu devasa bir sistem. Yaklaşık 150 ülkenin nüfusundan çok daha fazla olan bir nüfusta eğitim sistemimiz. Sadece bunlar yapılmadı bugünkü okul müdürleriyle yaptığımız konuşmada da bahsettim. Eğitime erişimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamalarına kadar bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler bu son 20 yıl içersin de kaldırıldı. Bugün ayrım yapanlar ayrımcı eğitim politikalarıyla tarihte yerlerini alırken, Cumhurbaşkanımız ve ekibi tüm vatandaşların çocuklarına eşit muameleyle tarihte yerlerini alacaklar bugün kadın haklarını ve beyin göçünden bahsedenler dün başörtüsü yasağından yurtdışına gitmek zorunda kalan kadınlarımız hakkında konuşmadılar bizim onlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yok. Eğitimimizi biz kendi imkanlarımızla çok daha iyi noktaya götürürüz” dedi.

“Bakanlığımızın bütçesini kullanmak için gece gündüz çalışıyoruz”
Şehirlerden köylere doğru başlayan göç akımını eğitim alanında en doğru şekilde değerlendirebilmek için birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Özer, “Şu anki amacımız eğitim sistemimizi çok daha iyi seviyelere getirmek. Okulöncesi eğitimi ve öğretmenlerimizi dünyadaki akranlarından çok daha bilgili ve iyi seviyelere getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bakanlığımızın bütçesini kullanmak için gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz. Bugün farklı bir gündemle buradayız. Bir zamanlar köylerden illere ve ilçelere göçler vardı. Yine aynı hükümet aynı irade dedi ki madem böyle bir akış var bu çocukları mağdur etmeyelim köydeki çocukları taşımalı eğitimle ücretsiz bir şekilde en yakın okula ulaştıralım. İşte taşımalı eğitim bu nedenle ortaya çıktı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ulaşımını kolaylaştırmak için ortaya çıktı. Taşınan çocuklarımız her gün ücretsiz bir şekilde sıcak yemek yediler ve akşam da evlerine geri döndüler. Son bir yıldır bakıyoruz özellikle covid sürecinden sonra yavaş yavaş köylere akınlar akmaya başladı. İnsanlar özellikle metropolleri terk etmeye şehirlere ilçelerine köylerine dönmeye başlarken ilave bir şey daha çıktı. Tüm dünyada şu anda nasıl enerji piyasasında sıkıntılar varsa gıda tedarik zinciri ile ilgilide ciddi sıkıntılar var. Nasıl enerji stratejik bir öneme sahipse bugün tarım ve hayvancılıkta aynı stratejik öneme sahiptir. O zaman bizim yapmamız gereken şey bu tersine akışın eğitim yatırımlarını yapmaktır. Bu anlayışla yaklaşık 7 bin köyümüzdeki köy okullarını aktif hale getirmek için diğer taraftan büyükşehir kapsamına geçmiş olan köy niteliğini kaybedip mahalle kapsamında olan yerlerdeki okulların yeniden eğitimle ilişkilendirmek için bir kampanya başlattık. Buna okulun ötesinde bir anlamı olduğu için köy yaşam merkezi adını verdik. Mevzuat olarak da ilk adımı köy okullarının açılmasıyla ilgili öğrenci şartı sayısını kaldırarak yaptık” diye konuştu.

“Bin 800 köyde 12 bin çocuğumuzu okulöncesi eğitim ile tanıştırdık”
12 bin çocuğu köylerde açılan anaokullarıyla tanıştırdıklarını da ifade eden Özer, “Artık 922 ilçemize bağlı olan tüm büyük köylerde istenildiği ve öğrenci olması durumunda çok rahat bir şekilde okullarımızı devreye sokabileceğiz. Bir adım daha attık köylerdeki anaokullarının açılması ile ilgili 10 öğrenci bulunma şartını 5’e indirerek büyük ölçüde düşüş kararı aldık. Sadece bu adımımızla bin 800 köyümüzde yaklaşık 12 bin tane yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık. Sadece amacımız ilkokul değil anaokulu yapmak değil aynı zamanda bu yaşam merkezlerini halk eğitim merkezlerine kavuşturmaktır. Yani milli eğitim bakanlığı sadece eğitim kademesindeki çağ nüfusuna hizmet vermiyor. Aynı zamanda 7’den 70’e tüm yetişkinlerimize de halk eğitim merkezleri üzerinden eğitim desteği sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz”
Halk eğitim merkezleri sayesinde 6 ayda 6 milyondan fazla vatandaşa ulaşarak çeşitli eğitimler verdiklerini de kaydeden Bakan Özer, “Bizim bakanlık olarak bu seneki hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Bakın 2021 yılında 998 tane halk eğitim merkezinden yararlanan vatandaş sayımız yaklaşık 5 milyondur. Şu anda biz 6 ayda 6 milyonun üzerinde vatandaşımıza ulaştık ve bunların yüzde 70’i kadınlarımızdan oluşuyor. Biz yılın sonuna kadar halk eğitim merkezlerinin bu kapasitesini kullanarak en az 12 milyon vatandaşımıza ulaşmaya hedefliyoruz. Yani 7 milyon kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu köy yaşam merkezlerinde halk eğitim merkezleri de kuruyoruz. Bu mahalledeki tüm kadınlarımız erkeklerimizin talep etmiş olduğu tüm eğitimleri artık ilçeye ve şehir merkezine gitmeden buralardan alabilme imkanını getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Köydeki çocuklar yetişkinler ve yaşlılar da bu merkezlerde eğitim çatısı altında bir araya gelecekler”
Çocuğundan yaşlısına, gencinden yetişkinine tıpkı bir ibadethane gibi, kurulan yaşam merkezlerinde her yaştan vatandaşı eğitim çatısı altında birleştireceklerini belirten Bakan Özer, “Bunda da tarım ve ormancılık bakanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. Özellikle tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili köylü vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi tüm köylerimize ulaştıracağız. Yeter ki çok teknoloji merkezli, çok nitelikli bir tarım üretim kapasitesine ulaşabilelim ve dünya ile rekabet edebilir bir, ayrıca kendisine yete bilirliğin ilerisinde dünyaya da ihracat yapabilir bir seviyeye gelelim. Bu kritik süreçleri başarılı bir şekilde yönetebilir bir ülke haline gelelim. Eğer bu imkan yoksa gençlik ve spor bakanlığımız ile birlikte yaz kamplarına dönüştüreceğiz. Yani artık bu tip yaşam merkezlerinde gençlerimizin çocuklarımızın yaz kurslarına katıldığı, kamplara katıldığı mekanlar oluşturacağız. İlk kez tıpkı bir ibadethane gibi bu köydeki ilkokul çocukları da yetişkini de ve yaşlısı da bu merkezlerde eğitim çatısı altında bir araya gelecekler. Böylece yetişkinlerimizle o çocuklarımızın iletişim kurabilme kabiliyetini artıracağız. Çünkü biz milli eğitim bakanlığı olarak sadece akademi alanında güçlü gençler yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletine saygılı milletiyle iletişim halinde ve değerlere saygı duyan gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunu sağlayanda bu yaşam merkezlerimiz olacak. Ben inanıyorum ki bu yakmış olduğumuz meşale tüm köylerimizde, ilçelerimizde, şehirlerimizde başarıya ulaşacak ve karşılık bulacak. Bu tersine akış taşımalı eğitimden öğrencilerimizi kurtardığımız gibi yine köyden başlayan yeni bir eğitimle kültür hamlesini bu şekilde başlatmış olacağız” dedi.

“20222023 yılı Erzurum’a eğitim yatırımı 1 milyar liranın üzerinde olacak”
Erzurum’a 20222023 yılında eğitim alanında 1 milyar lira üzerinde yatırım yapılacağını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Erzurum gerçekten eğitimde başarı öyküleri yazıyor. Bu alanda Erzurum’u nasıl daha güçlü hale getiririz buna baktık. Erzurum’un 287 milyonluk eğitim yatırımına 610 milyonluk ek ilave yatırım ekleyerek 888 milyonluk yatırımı Erzurum’la kavuşturduk. 20222023 yılında okul hazırlığı ve tüm ihtiyaçları dahil 200 milyonluk ek ilaveyle de 1 milyarın üzerinde yatırıma çıkarmış olduk. Erzurum’a hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz" "5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının yüze 100’e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz" "3-5 yaş aralığındaki çocukların tüm Türkiye’de okul öncesi eğitime erişebilmesini amaçlıyoruz"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okul öncesi eğitime ...
Takı töreninde damada cağ kebap cağı taktılar
YEREL HABERLER Takı töreninde damada cağ kebap cağı taktılar
Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet ...
CHP Grubu, 2 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak
YEREL HABERLER CHP Grubu, 2 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak
Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz
YEREL HABERLER Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet ...
Erzurum Sakalıkesik Ovası sulamasında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum Sakalıkesik Ovası sulamasında çalışmalar ...
DOSİAD hizmet ve yatırım verilerini paylaştı
YEREL HABERLER DOSİAD hizmet ve yatırım verilerini paylaştı
Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı
YEREL HABERLER Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı
Oltu'da 300 çocuk sünnet oluyor Sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı
YEREL HABERLER Oltu'da 300 çocuk sünnet oluyor Sünnet olmaktan ...
Ahmet Dal: “Sahada attığınız golü hakem vermezse, ofsayttan gol yerseniz transfer yapmanın anlamı olmuyor” BB Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal: "Bir köprünün üzerindeyiz, ya altında kalacağız ya da üzerinden geçeceğiz” “Bu sezon da seyir keyfi veren bir Erzurumspor olacak” “Erzurumspor’un önündeki en büyük engel transfer tahtasıdır”
YEREL HABERLER Ahmet Dal: “Sahada attığınız golü hakem vermezse, ...
Bakan Soylu, şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü
YEREL HABERLER Bakan Soylu, şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda ...
İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile ...
Oltu Çayı’nda yün yıkamaya başladılar
YEREL HABERLER Oltu Çayı’nda yün yıkamaya başladılar
Rektör Çomaklı, Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunları ile ...
Erzurum'da ihbara giden polis ekibi kaza yaptı
YEREL HABERLER Erzurum'da ihbara giden polis ekibi kaza yaptı
Sivil araç ile çarpışıp yan yatan polis aracına ilk müdahale vatandaşlardan geldi
YEREL HABERLER Sivil araç ile çarpışıp yan yatan polis aracına ilk ...
Binlerce gökyüzü meraklısı Erzurum’da buluştu Gökyüzü Gözlem Etkinliği her yaştan astronomi tutkununu bir araya getirdi Erzurum’da göğe bakma kuyruğu
YEREL HABERLER Binlerce gökyüzü meraklısı Erzurum’da buluştu Gökyüzü ...
Kemal Akkan güven tazeledi
YEREL HABERLER Kemal Akkan güven tazeledi
Mehmet Sekmen: “Aklımıza hangi spor dalları geliyorsa mutlaka yüksek irtifalı bir yerde kamp yapması gerekiyor”
YEREL HABERLER Mehmet Sekmen: “Aklımıza hangi spor dalları geliyorsa ...
Asker ressamlar Bodrum’da
YEREL HABERLER Asker ressamlar Bodrum’da
ERVAK TSM korosu alkış topladı Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi
YEREL HABERLER ERVAK TSM korosu alkış topladı Atatürk’ün sevdiği ...
Uyafa ile Avrupa Türk Futbol Federasyonu arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Uyafa ile Avrupa Türk Futbol Federasyonu arasında ...
100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve fotoğrafın yer aldığı ‘Erzurum Şehir Arşivi’ açıldı
YEREL HABERLER 100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve ...
Short Track milli takımı Erzurum’da kampa girdi
YEREL HABERLER Short Track milli takımı Erzurum’da kampa girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.